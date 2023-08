Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Bei Wall Street Memes (WSM) gibt es eine gewachsene Community, die mittlerweile über eine Million Follower in den sozialen Medien hat. Der Vorteil: Die Community besteht bereits seit längerem und findet die Vision hinter WSM attraktiv. Die natürliche Entwicklung ist die Folgende: Ein Memecoin wird gelauncht und muss sich mühselig um Follower bemühen. Dies wird immer schwieriger, denn der Markt für Memecoins ist mitunter gesättigt. Wall Street Memes ist bereits eine erfolgreiche Online-Gemeinschaft, bei der es jetzt eben auch einen Memecoin geben soll.

Mit diesem Ansatz flossen schon rund 25 Millionen US-Dollar in den Presale von WSM, die wohl vornehmlich von Privatanlegern investiert wurden.

Das Fundament: 100 % der Token für die Community

Ein Fokus auf die Community ist in der Tokenomics wichtig, da die Community die treibende Kraft hinter der Akzeptanz, dem Handel und der Verwendung des Tokens ist. Eine starke Community kann den Wert des Tokens erhöhen, indem sie ihn aktiv nutzt und fördert. Gut durchdachte Tokenomics, die die Bedürfnisse und Interessen der Community berücksichtigt, kann auch dazu beitragen, die Langlebigkeit des Tokens zu sichern und seine Attraktivität für potenzielle Investoren zu erhöhen. Hier zeigt sich, ob das Team es mit der Community-zentrierten Ausrichtung wirklich ernst meint.

Zunächst fällt auf, dass Wall Street Memes keinen privaten Vorverkauf durchführte und es auch keine Zuteilung von Token an das Team gab. Damit gibt es gleiche Rechte für alle – jeder kann in Wall Street Memes investieren. 50 % aller Token werden im Presale verkauft. Doch was passiert mit der anderen Hälfte?

30 % aller WSM Coins sind für ein Reward-Programm reserviert, das sich im digitalen Währungsmarkt typischerweise als Airdrop-Kampagne darstellt. Somit werden auch diese Coins mittelfristig an die Gemeinschaft ausgeschüttet. Das Gleiche gilt für die letzten 20 %, die als Börsen-Liquidität für einen reibungslosen Handel sorgen sollen.

Die Vision: Privatanleger vs. Finanzelite

Die Idee hinter Wall Street Memes, einer Online-Community, die an WallStreetBets und die GameStop-Aktie angelehnt ist, besteht darin, Privatanleger in den Vordergrund zu stellen und ihnen eine Plattform zu bieten. Die Vision dieser Community ist es, den Einfluss und die Macht von Privatanlegern zu stärken und ihnen eine Stimme in der Finanzwelt zu geben. Diese Community scheint prädestiniert für einen Community-fokussierten Memecoin, da sie bereits eine starke und engagierte Anhängerschaft hat.

Der Memecoin lässt sich hier als Symbol für die Macht und den Einfluss der Community verstehen. Durch die Nutzung der kollektiven Macht der Community kann der Memecoin dazu beitragen, das traditionelle Finanzsystem herauszufordern.

Letztendlich bietet diese Vision Potenzial. Denn ein Memecoin mit Fokus auf den Geist von WallStreetBets und die Herausforderungen im Finanzsystem scheint doch mindestens genauso greifbar wie DOGE, SHIB oder PEPE.

Der kritische Faktor: Der Erfolg fällt und steht mit der Community

Eine engagierte und aktive Community ist das Rückgrat eines jeden erfolgreichen Tokens und Memecoins. Diese fördert die Akzeptanz, erhöht die Nachfrage und trägt zur Stabilität des Ökosystems bei. Ohne eine solide Community-Unterstützung kann ein Token schnell an Wert verlieren und in der Bedeutungslosigkeit versinken. Daher ist es entscheidend, eine Community aufzubauen und zu pflegen, die den Token unterstützt und fördert.

Während der vergangenen Wochen wuchs die Community munter weiter. Jetzt wird es davon abhängen, wie leidenschaftlich die Gemeinschaft agiert und dass die Nachfrage hoch bleibt. Ein eingenommenes Kapital von 25 Millionen US-Dollar im Presale indiziert bereits, dass grundsätzliches Interesse vorhanden ist und der Ausverkauf zeitnah gelingen könnte. Auch die Fundamentaldaten und die Community-Vision reizen Privatanleger, die endlich auch selbst ihr Glück mit Memecoins versuchen wollen.

