Der Memecoin WSM generiert ein steigendes Interesse. Mittlerweile flossen über 23,5 Millionen US-Dollar in den Presale.

Der neue Memecoin Wall Street Memes hat im Presale schon deutlich über 23,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Zuletzt schienen nicht nur die starke Tokenomics oder das virale Konzept attraktiv. Zugleich offenbarten On-Chain-Daten, dass mittlerweile auch Krypto-Wale in Wall Street Memes investieren. Denn dieser Wal investierte in nur wenigen Minuten fast 850.000 $ in WSM, wie der folgende Screenshot zeigt.

Obgleich der Bitcoin-Kurs weiter konsolidiert und der neue Bullenmarkt noch nicht seine volle Wirkung entfaltet, offenbart Wall Street Memes eine relative Stärke. 23,5 Millionen US-Dollar im Presale sind den meisten Projekten nicht annähernd vergönnt. Mit einer großen Community, die in den verschiedenen sozialen Netzwerken mehr als eine Million Menschen umfasst, möchte Wall Street Memes Großes erreichen. So gibt das Team hinter WSM auf der Website 1 Milliarde US-Dollar als anvisierte Marktkapitalisierung an.

Wall Street Memes bringt den “GameStop”-Geist in die Krypto-Welt

GameStop, einst ein kämpfender Einzelhändler für Videospiele, wurde zum Zentrum eines beispiellosen Finanzphänomens – angetrieben durch die Reddit-Community WallStreetBets. Diese Gruppe von Kleinanlegern koordinierte sich, um institutionelle Shortseller herauszufordern und den Aktienkurs von GameStop in die Höhe zu treiben. Es wurde nicht nur als finanzielle Bewegung gesehen, sondern auch als Protest gegen das traditionelle Finanzsystem und die Macht großer Hedgefonds. Die Vision symbolisiert den Aufstieg des “Retail-Investors” und die Demokratisierung der Finanzmärkte.

Dieses zeitlose Ansinnen soll nun in die Krypto-Welt transportiert werden. Mit Parallelen zu Wall Street Bets, der großen Anhängerschaft und der humorvollen Unterhaltung möchte Wall Street Memes Privatanleger vereinen und jedem Anleger die Möglichkeit bieten, von dieser Entwicklung zu profitieren.

Die Basis für Erfolg: die aktive und wachsende Community

Memecoins sind oft durch virale Trends und soziale Medien getrieben. Die Gemeinschaft spielt eine zentrale Rolle, da ihr Enthusiasmus und Engagement den Wert und die Akzeptanz beeinflussen. Eine starke Gemeinschaft kann Hype erzeugen, Vertrauen aufbauen und die Nachhaltigkeit des Coins sichern. Und das jenseits seiner ursprünglichen Meme-Natur.

Mit über eine Million Followern in den sozialen Medien hat Wall Street Memes einen Wettbewerbsvorteil. Denn viele Memecoins müssen sich langsam um Anhänger bemühen und die Community mühselig und zeitintensiv aufbauen. Bei Wall Street Memes existiert die Community bereits und wächst weiterhin während des Vorverkaufs. So gibt es auf dem offiziellen Twitter-Account mittlerweile schon rund 260.000 Follower. Zu Beginn des Presales waren es nur knapp über 200.000, womit WSM die Bekanntheit immer noch weiter ausbauen kann.

Auch Krypto-Influencer leisten hier einen maßgeblichen Beitrag und verbreiten Wall Street Memes. Mit dem steigenden Raising Capital dürfte auch nach dem ICO eine breit angelegten Marketingkampagne lanciert werden, damit Wall Street Memes nicht zeitnah wieder aus dem Fokus der dynamischen Memecoin-Welt verschwindet.

Kein Insider-Dump oder Rug Pull: 100 % aller WSM Token für die Community

Bereits im Presale können sich Investoren mit 50 % an dem neuen Memecoin WSM beteiligen. Die anderen 50 % der Token werden wie folgt aufgewendet – 30 % Community-Belohnungen, 10 % CEX-Liquidität und 10 % DEX-Liquidität. Daraus ergeben sich zwei Vorteile:

Zum einen dürften Airdrops inhärenter Bestandteil im Lebenszyklus von WSM sein. 30 % der Community-Belohnungen werden im Laufe der Zeit ausgeschüttet, ein erstes Giveaway findet bereits während des Presales statt. Dies verleitet zum HODLN und könnte den Verkaufsdruck verringern.

Zum anderen ist der reibungslose, preiseffiziente Handel nach dem Launch durch die Liquidität gewährleistet. Der Verzicht auf Insiderzuteilungen und eine vollständige Bereitstellung für die Community zeigen den Anspruch von WSM. Schließlich bezeichnet sich Wall Street Memes auf Twitter (mittlerweile X) als Nummer 1 unter den Krypto-Community-Memecoins.

Wall Street Memes möchte sich als Memecoin etablieren. Damit das wirklich gelingen kann, muss sich WSM als Memecoin-Projekt für Retail-Trader positionieren, die Bekanntheit weiter ausbauen und auf eine nachhaltige Dynamik in der Community achten. Denn die starken Fundamentaldaten, die wachsende Gemeinschaft und die lobenswerte Vision einer Demokratisierung des Finanzwesens zeugen von grundsätzlichem Potenzial.

Für eine eigenverantwortliche Due-Diligence, inklusive Abwägung der Chancen und Risiken, darf ein Blick auf Website, Whitepaper und Social-Media-Profile nicht fehlen, um einen ganzheitlichen Eindruck von WSM zu erhalten.

