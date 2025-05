In diesem Artikel erfährst du: Wie das Genesis-Upgrade für mehr Transparenz sorgt

Warum das neue Punktesystem frühe Investoren belohnen kann

Weshalb VIRTUAL wieder vermehrt Smart Money anzieht

Welche Chancen sich nun bei ai16z und anderen Coins bieten

Wovon die weitere Kursentwicklung bei Virtuals und Co. abhängt

Im Zuge des vor allem durch US-Präsident Donald Trump ausgelösten Krypto-Hypes schossen die Coins der KI-Agenten innerhalb weniger Monate aus dem Nichts auf eine Marktkapitalisierung von über 20 Milliarden US-Dollar. Das KI-Agenten-Launchpad des Virtuals Protocol führte gemeinsam mit dem darauf kreierten virtuellen Krypto-Analysten aixbt den Markt an. In der Euphorie musste es dann jedoch dem memetisch angehauchten KI-Coin ai16z den Vortritt lassen. Nachdem die Kurse sämtlicher AI-Agent-Coins in den vergangenen Monaten um rund 90 Prozent eingebrochen waren, scheint sich nach der Kurserholung bei Bitcoin insbesondere VIRTUAL wieder aufs Radar der Altcoin-Aficionados bringen zu können. Was steckt dahinter? Ist der umjubelte Sektor nach wie vor zum Großteil heiße Luft oder konnten während der Kursflaute fundamentale Verbesserungen vorgenommen werden?

