Der Kurs von Uniswap (UNI) zeigt sich in den letzten Wochen von seiner bullishen Seite und könnte seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzen.

Uniswap kann sich seit dem deutlichen Abverkauf am 10. Juni deutlich erholen und stieg seitdem um 66 Prozent auf aktuell 6,04 US-Dollar gen Norden. Nachdem der UNI-Kurs zu Monatsbeginn die rote Abwärtstrendlinie zurückerobern konnte, folgte in den letzten Handelstagen ein Ausbruch über die Durchschnittslinie der letzten 200 Tage (EMA200) (blau). Dieser Befreiungsschlag hat das Chartbild des hauseigenen Börsentoken der weltgrößten dezentralen Krypto-Exchange deutlich aufgehellt. Ein möglicher Grund ist die Entwicklung von Uniswap Version 4. Auch der deutliche Anstieg des Handelsvolumens auf der führenden DEX scheint zunehmend Früchte zu tragen. Zwar könnte ein neues Krypto-Gesetz in den USA zusätzlichen Gegenwind für Projekte aus dem Bereich der dezentralen Finanzen bedeuten, bisher scheint sich die Kampfansage der US-Politik aber nicht negativ auf die Kursentwicklung von Uniswap auszuwirken.

Wie in der letzten Kursanalyse vom 13. Juni vermutet, scheint nach dem Sell-Off im Vormonat der Abverkauf vorerst gestoppt zu sein. Gelingt der Käuferseite eine Kursstabilisierung oberhalb des Kreuzsupports aus EMA200 und horizontaler Unterstützung in der orangen Zone, ist mit einem weiteren Kursanstieg in Richtung des Golden Pockets bei 6,61 US-Dollar zu planen. Solange Uniswap nicht unter den Support aus Supertrend und roter Abwärtstrendlinie bei 5,03 US-Dollar nachgibt, hat die Käuferseite das Zepter vorerst in der Hand.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares UNI/USDT auf Binance

Uniswap: Bullishe Kursziele

Bullishe Kursziele: 6,48/6,67 USD, 7,38/7,65 USD, 8,20 USD, 8,99/9,28 USD, 9,82 USD, 11,00 USD, 12,20/13,01 USD

In den letzten 24 Handelsstunden legte der UNI-Kurs um 3,4 Prozentpunkte zu, womit sich das Wochenplus auf 13,8 Prozent beläuft. Stabilisiert sich Uniswap nun oberhalb der orangen Supportzone, dürfte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des gelben Widerstandsbereichs zwischen 6,48 US-Dollar und 6,67 US-Dollar ausweiten. Im Bereich des Golden Pockets ist eine kurzfristige Richtungsentscheidung erwartbar. Diese Zone fungierte im März und April mehrfach als starke Kurshürde. Erst wenn Uniswap diesen Chartbereich per Tagesschlusskurs zurückerobert, dürfte die Käuferseite das Jahreshoch zwischen 7,38 US-Dollar und 7,65 US-Dollar ins Visier nehmen.

Hier ist im ersten Anlauf mit vermehrten Gewinnmitnahmen zu rechnen. Sollte auch dieser starke Widerstandsbereich mittelfristig pulverisiert werden, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Folgeanstiegs zurück über die Zwischenstation bei 8,19 US-Dollar in Richtung der Sommerhochs aus 2022 zwischen 8,99 US-Dollar und 9,28 US-Dollar spürbar an. Gelingt den Bullen perspektivisch ein Sprung über diesen Resistbereich und das Hoch vom 28. Juli 2022 bei 9,82 US-Dollar wird ebenfalls zurückerobert, wäre der Weg frei in Richtung 11,00 US-Dollar.

Sodann wäre dann auch die Abrisskante zwischen 12,20 US-Dollar und 13,01 US-Dollar wieder in greifbarer Nähe. Hier verläuft auch das 127er-Fibonacci-Extension. In Anbetracht der Relevanz dieses Chartbereichs stellt diese Zone das maximale Kursziel für die kommenden Monate dar.

Bearishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 5,82/5,63 USD, 5,20/5,03 USD, 4,80 USD, 4,47 USD, 4,04 USD, 3,63 USD, 3,35 USD, 2,95, USD

Die Bären mussten die Käuferseite zuletzt gewähren lassen. Erst ein Rückfall unter den EMA200 könnte eine neue Kurskonsolidierung initiieren. Sodann dürfte es zu einer Richtungsentscheidung im Bereich der türkisen Zone kommen. Der Supertrend gepaart mit dem immer wieder relevanten charttechnischen Bereich zwischen 5,20 US-Dollar und 5,03 US-Dollar stellt einen wichtigen Support dar. Bereits hier dürfte die Käuferseite wieder deutlicher dagegenhalten, um einen Rückfall unter die Abwärtstrendlinie abzuwenden.

Sollte dieser Bereich jedoch nachhaltig unterboten werden, trübt sich das Chartbild zugunsten des Verkäuferlagers wieder deutlicher ein. Durchbricht Uniswap sodann auch die horizontale Unterstützung bei 4,80 US-Dollar, aktiviert sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 4,47 US-Dollar. Gibt auch dieses Supportniveau keinen Halt, ist ein Retest der horizontalen Unterstützung bei 4,04 US-Dollar einzuplanen. Diese Marke konnte im Juni auf Tagesbasis mehrfach verteidigt werden.

Stabilisiert sich der UNI-Kurs hier wider Erwarten nicht, ist ein Retest des Vormonatstiefs bei 3,64 US-Dollar wahrscheinlich. Die Käuferseite muss hier zur Stelle sein und dieses Level auf Tagesschlussbasis verteidigen, um einen Doppelboden auszubilden. Kommt es jedoch zu einer Aufgabe dieses wichtigen Supportlevels, rückt das Vorjahrestief bei 3,35 US-Dollar als maximalem Kursziel auf der Unterseite in den Fokus.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD-Indikator weisen im Tageschart stabile Kaufsignale auf, wirken jedoch kurzfristig überkauft. Zudem zeigen sich im 4-Stundenchart bei beiden Indikatoren bearishe Divergenzen. Daher muss ein Konsistenztest des orangen Supportbereichs jederzeit eingeplant werden.

Auf Wochenbasis steht der RSI mit einem Wert von 54 kurz davor, ein frisches Kaufsignal auszubilden. Ein Sprung aus der neutralen Zone gen Norden würde aus übergeordneter Sicht weiteres Kurspotenzial entfalten. Auch der MACD hat ein leichtes Long-Signal aktiviert, handelt jedoch deutlich unterhalb seiner 0-Linie.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,89 Euro.