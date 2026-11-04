TRON und WLFI vor Kursturbulenzen? Rechtsstreit eskaliert

Der Rechtsstreit zwischen Justin Sun und World Liberty Financial geht in die nächste Runde. Hat das auch Auswirkungen auf die Kursentwicklungen?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Rechtsstreit zwischen TRON-Gründer Justin Sun und World Liberty Financial eskaliert. â³

Sun fordert eine Geldstrafe von rund 264.000 US-Dollar und erhebt neue Vorwürfe. â³

TRON und WLFI verzeichnen Kursverluste, während die weitere Entwicklung ungewiss bleibt. â³

Gerichtstermin für den Antrag von Sun ist am 10. Dezember angesetzt.

Zwischen TRON-Gründer Justin Sun und dem Trump-nahen Krypto-Projekt World Liberty Financial verschärft sich der Rechtsstreit. Sun fordert nun eine Geldstrafe von rund 264.000 US-Dollar gegen das Unternehmen und dessen Anwälte. Sowohl der TRON-Kurs als auch World Liberty Financial geben auf Tagessicht leicht nach. Drückt der Rechtsstreit auf die weitere Kursentwicklung?

Justin Sun erhebt neue Vorwürfe gegen World Liberty Financial

Der Streit geht auf eine Investition von rund 45 Millionen US-Dollar zurück. Sun wirft World Liberty Financial vor, seine WLFI-Token unrechtmäßig eingefroren zu haben, und klagte im April gegen das Unternehmen. Dieses wiederum reagierte mit einer Gegenklage wegen angeblich falscher Behauptungen und Verstößen gegen die Bedingungen des Tokenverkaufs. Sun bestreitet die Vorwürfe.

Nun erhebt der TRON-Gründer weitere Anschuldigungen. Laut einem Gerichtsantrag soll World Liberty Financial seine Eigentümerstruktur zunächst unvollständig offengelegt haben. Erst knapp drei Monate später ergänzte das Unternehmen seine Angaben, darunter Beteiligungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Verbindungen spielen eine wichtige Rolle: World Liberty argumentiert inzwischen, dass das US-Bundesgericht wegen der ausländischen Beteiligten nicht für den Fall zuständig sei.

Sun wirft dem Unternehmen nun vor, das Verfahren durch die verspätete Offenlegung verteuert zu haben und verlangt daher die Erstattung von Anwaltskosten in Höhe von rund 264.000 US-Dollar. Über den Antrag soll am 10. Dezember verhandelt werden. Anschließend will Sun seine Klage vor einem kalifornischen Staatsgericht erneut einreichen.

Auch bei den Kursen ging es zuletzt abwärts. TRX hat im Vergleich zur Vorwoche 3,3 Prozent eingebüßt, WLFI 4,3 Prozent. Ob sich die beiden Kryptowährungen in den kommenden Tagen erholen können, hängt von einigen wichtigen Kursmarken ab.

TRON hält sich über wichtiger Unterstützung

TRON notiert aktuell bei rund 0,319 US-Dollar. In den vergangenen 24 Stunden hat TRX etwa 0,4 Prozent verloren. Der Kurs liegt damit knapp unter seinem kurzfristigen Durchschnitt von 0,320 US-Dollar (EMA 20). Der Relative-Stärke-Index (RSI) von 65 deutet zwar noch auf eine gewisse Stärke hin, allerdings hat die Aufwärtsdynamik zuletzt nachgelassen.

Wichtig ist die Unterstützung bei 0,319 US-Dollar. Hier könnte sich TRX zwischen diesem Niveau und dem Widerstand bei 0,324 US-Dollar stabilisieren. Dieses neutrale Szenario wird mit 50 Prozent als am wahrscheinlichsten eingeschätzt. Gelingt ein Anstieg über 0,324 US-Dollar, wäre auch eine Erholung bis auf 0,335 US-Dollar möglich (30 Prozent Wahrscheinlichkeit). Fällt TRX dagegen unter 0,319 US-Dollar, könnte der Kurs weiter in Richtung 0,305 US-Dollar nachgeben (20 Prozent).

WLFI-Kurs: Erholung lässt auf sich warten

Bei World Liberty Financial fällt die Ausgangslage etwas schwächer aus. WLFI handelt derzeit bei rund 0,0496 US-Dollar. Auch hier liegt der Kurs unter seinem kurzfristigen Durchschnitt von rund 0,0502 US-Dollar. Der RSI von 49 zeigt, dass sich Käufer und Verkäufer derzeit weitgehend die Waage halten. Dabei hat der Verkaufsdruck zumindest etwas nachgelassen.

Am wahrscheinlichsten erscheint nun eine Seitwärtsbewegung zwischen 0,047 und 0,051 US-Dollar (45 Prozent). Sollte WLFI die Widerstände bei 0,0513 und 0,0522 US-Dollar überwinden, könnte sich der Kurs bis auf 0,057 US-Dollar erholen (20 Prozent). Das Risiko weiterer Verluste bleibt allerdings beträchtlich: Fällt WLFI unter die Unterstützung bei 0,0482 US-Dollar, wäre zunächst ein Rückgang auf 0,0454 US-Dollar möglich. Bei anhaltender Schwäche könnte der Kurs sogar auf 0,04 US-Dollar sinken (35 Prozent).

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.