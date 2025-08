In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Tron (TRX) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Tron im Fokus: So geht es für TRX weiter

Im aktuellen Tageschart von Tron (TRX) lässt sich eine klassische Cup and Handle Formation identifizieren. Der Ausbruch über die Neckline dieser Struktur wurde bereits vollzogen, gefolgt von einem sauberen Retest der Ausbruchszone. Diese wurde erfolgreich verteidigt, woraufhin der Kurs seine Aufwärtsbewegung fortsetzte, ein typisches Verhalten innerhalb einer intakten bullishen Marktstruktur.

Ein markantes Ziel auf der Oberseite liegt derzeit bei 0,4334 US-Dollar. Diese Zone markiert eine historische Imbalance, entstanden durch eine schnelle Abwärtsbewegung in der Vergangenheit, die bislang nicht erneut getestet wurde. Solche Preisbereiche fungieren häufig als magnetische Ziele für nachfolgende Kursbewegungen.

Die Heatmap-Daten (oben links im nachfolgenden Chart) unterstreichen dieses Szenario für Tron: Entlang des aktuellen Aufwärtspfads befinden sich mehrere Liquiditätscluster oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Diese könnten bei fortgesetzter Stärke gezielt angesteuert werden. Da strukturelle Widerstände in diesem Bereich nur schwach ausgeprägt sind, erscheint eine zügige Bewegung in Richtung der Imbalance technisch plausibel. Der RSI (Relative Strength Index) notiert bei rund 65 Punkten. Damit befindet sich der Markt in einem konstruktiven Bereich unterhalb der klassischen Überkauftzone, mit weiterem Potenzial auf der Oberseite.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt aktuell ein neutrales Bild. Es liegen weder starke Kaufsignale noch eindeutige Verkaufssignale vor. Sollte sich das Momentum zugunsten der Käufer verstärken, könnte dies als Katalysator für eine Trendbeschleunigung wirken.

TRX Tageschart mit Indikatoren & Heatmap (Quelle: TradingView)

Trotz der positiven Struktur bleibt der Einfluss des Gesamtmarkts zentral. Ein signifikanter Bruch von Supportzonen bei Bitcoin könnte die bullishe Struktur bei TRX unterbrechen, selbst wenn die eigene technische Lage weiterhin konstruktiv erscheint.

Tron zeigt im Tageschart eine klar ausgebildete bullishen Formation mit einem definierten technischen Kursziel bei 0,4334 US-Dollar. Die Struktur bleibt stabil, solange Bitcoin keine markante Schwächephase einleitet. Eine Beschleunigung des Momentums, insbesondere beim MACD, würde das bestehende Signal zusätzlich festigen.

4-Stunden-Chart: EMA-Struktur im Zentrum – Short-Liquidationen als Kurstreiber

Im 4-Stunden-Zeitrahmen zeigt sich bei TRX eine gefestigte kurzfristige Aufwärtsstruktur. Der 50er EMA dient als dynamische Unterstützung und hat den Kurs bereits mehrfach erfolgreich aufgefangen. Jeder Rücklauf an diese Durchschnittslinie wurde bislang für neue Impulse auf der Oberseite genutzt.

Der 50er EMA bleibt der primäre technische Support. Ein Bruch dieser Zone würde zunächst den Fokus auf den 200er EMA lenken, der als nächste Reaktionszone fungiert.

Sollte auch dieser Bereich unterschritten werden, rückt die grüne horizontale Supportlinie ins Zentrum – dort, wo zuvor signifikantes Kaufinteresse verzeichnet wurde.

Die aktuellen Liquidation Levels (oben links im nachfolgenden Chart) zeigen eine klare Dominanz von Short-Positionen in der Preisspanne oberhalb des aktuellen Kurses. Aus Sicht der Marktstruktur ergibt sich daraus ein potenzieller Aufwärtsimpuls: Ein Überschreiten lokaler Hochs könnte Short-Liquidationen auslösen (Short Squeeze) und damit weitere Kaufdynamik entfalten.

TRX zeigt eine stabile kurzfristige Struktur mit klaren Unterstützungsmarken beim 50er und 200er EMA. Die Liquiditätsverteilung spricht aktuell für die Käuferseite. Ein Ausbruch über lokale Hochpunkte könnte neue Dynamik erzeugen, begünstigt durch die bereinigende Wirkung von Short-Liquidationen. Ein Bruch unter die EMA-Zonen würde das technische Bild jedoch spürbar eintrüben.

TRX 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

