Kurs-Update  TRON am Scheideweg: Konsolidierung oder Ausbruch?

In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Tron (TRX) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Bastian (Bitbull)
TRON-Kurs0.348555 $0.90 %
Eine Tron (TRX) Kryptowährungsmünze auf einem Kerzenchart mit orangen und schwarzen Linien.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Korrektur oder Rallye: Was steht Tron bevor?

TRX konnte sich zu Jahresbeginn zunächst an der 200 EMA behaupten und leitete Anfang April mit dem Bruch über den 50 EMA eine klare Aufwärtsbewegung ein. Am Widerstand bei 0,36 US-Dollar formte sich jedoch ein M Pattern, das als bearish zu werten ist und in der Folge zu einem Abverkauf führte. Dabei verlor TRX nicht nur den Widerstand, sondern auch der zuvor wichtige 50 EMA. Der Kurs fiel bis an die Zone um 0,29 US-Dollar, wo der 200 EMA mit einer grünen Supportzone zusammentrifft.

Dieser Rücksetzer hatte jedoch auch positive Begleiterscheinungen. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) wie auch der RSI (Relative Strength Index) konnten sich deutlich abkühlen, nachdem beide zuvor stark überhitzt waren. Der MACD signalisiert mittlerweile ein Nachlassen des negativen Momentums und deutet auf eine mögliche Rückkehr ins positive Terrain hin. Parallel dazu notiert der RSI wieder oberhalb der 50 Punkte Marke und hat die Durchschnittslinie nach oben durchbrochen, was als bullish zu interpretieren ist.

Bemerkenswert ist zudem, dass TRX am grünen Support stark aufgekauft wurde und es dem Kurs gelang, direkt wieder oberhalb des 50 EMA zu schließen. Diese Reaktion unterstreicht eine solide Nachfrage im Markt und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Aufwärtstrend mittelfristig fortgesetzt wird. Solange die Zone um 0,29 US-Dollar verteidigt bleibt, bleibt die Struktur positiv ausgerichtet.

Ein Candlestick-Chart von TON/USDT zeigt, dass der Kurs den Widerstand bei $0,33 testet, wobei gleitende Durchschnitte, MACD, RSI und eine Heatmap-Überlagerung - ähnlich wie bei der Tron-Analyse - auf eine Unterstützung bei $0,28 und einen Widerstand bei $0,34 hinweisen.
TRX Tageschart mit Indikatoren & Heatmap I Quelle: TradingView

4 Stunden Chart fokussiert Schlüsselunterstützung

Im 4 Stunden Chart zeigt sich ein ähnliches Bild wie auf dem Tageschart. Der Kurs könnte nochmals die grüne Supportzone antesten, in die sowohl der 50 EMA als auch der 200 EMA hineinlaufen. Diese technische Konfluenz macht den Bereich zu einer entscheidenden Schlüsselzone, an der sich der weitere Verlauf orientieren dürfte.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert aktuell nachlassendes positives Momentum, während der RSI (Relative Strength Index) bereits deutlich im überkauften Bereich notiert. Beides deutet auf eine mögliche kurzfristige Schwächephase hin, die einen Rücksetzer wahrscheinlicher macht.

Ein Blick auf die Liquidation Levels bestätigt dieses Risiko. In der aktuellen Preisspanne dominieren vor allem Long Positionen, unterhalb des Supports haben sich zahlreiche hoch gehebelte Longs angesammelt. Sollte es TRX nicht gelingen, die EMAs und den grünen Support zu verteidigen, wäre ein Rücksetzer in Richtung des nächsten wichtigen Bereichs bei 0,31 US-Dollar sehr wahrscheinlich.

Damit entscheidet sich die kurzfristige Entwicklung klar an der grünen Zone. Ein Halten der Unterstützung würde Stabilität gewährleisten und die bullishe Struktur bestätigen. Ein Bruch hingegen könnte eine beschleunigte Abwärtsbewegung auslösen und den Fokus auf tiefere Kursregionen lenken.

Ein Tron (TRX/USDT)-Handelsdiagramm mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, gleitenden Durchschnitten, technischen Indikatoren wie MACD und RSI sowie prognostizierten Auf- und Abwärtskurspfeilen.
TRX 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels I Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

