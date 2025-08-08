In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Glacier Drop als größter Crosschain-Airdrop der Krypto-Geschichte gilt – mit potenziellen Vorteilen für Millionen Wallets
- Welche Rolle NIGHT und DUST im Ökosystem spielen und wie das innovative Tokenmodell regulatorische Risiken minimieren soll
- Wie du dich für den Airdrop qualifizierst – und worauf du beim Claiming achten musst, um deine Tokens sicher zu erhalten
Datenschutz trifft Dezentralität: Cardano-Gründer Charles Hoskinson launcht mit Midnight ein Blockchain-Projekt, das Privatsphäre, regulatorische Konformität und Community-Fokus vereint. Nach über sechs Jahren Entwicklungsarbeit startet mit dem Glacier Drop der bislang größte Crosschain-Airdrop in der Kryptogeschichte. Doch welche Voraussetzungen gibt es für die Teilnahme und wie kann man Token beanspruchen?
