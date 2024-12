Die digitale Finanzwelt boomt, und immer mehr Anleger entdecken Kryptowährungen als Teil ihrer Investmentstrategie. Trade Republic, eine der führenden mobilen Broker-Plattformen in Europa, bietet auch den Handel mit Kryptowährungen an. Aber was macht Trade Republic so besonders gegenüber anderen Anbietern, und wie können Nutzer die Vorteile ohne hohe Gebühren und in einer benutzerfreundlichen Umgebung nutzen?

Bitcoin, Ethereum und Solana auf Trade Republic handeln

Der Handel mit Kryptowährungen ist nach der jüngsten Rallye mit den neuen Allzeitrekorden beliebter denn je. Insbesondere Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) stoßen auf hohes Interesse bei Anlegern. Doch die Auswahl an Kryptowährungen wächst ständig und mit Trade Republic erhalten Nutzer Zugriff auf mehr als 50 verschiedene Coins, darunter bekannte Namen wie Ripple (XRP), Solana (SOL) und Cardano (ADA), die zuletzt stark an Wert gewonnen haben.

Das Angebot wird laufend erweitert, sodass sich die Plattform kontinuierlich an die Bedürfnisse der Krypto-Community und aktuelle Markttrends anpasst. Für Einsteiger bietet Trade Republic damit eine breite Auswahl an Coins, um in die Welt der digitalen Währungen einzutauchen – ganz ohne komplizierte Prozesse oder versteckte Kosten.

Erweitere dein Portfolio um Krypto

Hast du bisher noch keine Kryptowährungen in deinem Portfolio, aber bist neugierig auf die Investitionschancen? Die Diversifikation mit Bitcoin, Ethereum und Co. kann eine sinnvolle Strategie sein, um deine potenziellen Renditen an den Finanzmärkten zu maximieren. Die Dynamik des Kryptomarktes bietet Chancen auf überdurchschnittliche Gewinne, insbesondere in Wachstumsphasen wie derzeit.

Kryptowährungen bieten eine einzigartige Anlageklasse, die unabhängig von traditionellen Märkten wie Aktien oder Anleihen ist. Diese Unabhängigkeit ermöglicht es Investoren, ihr Portfolio widerstandsfähiger gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen zu machen.

Ein weiterer Vorteil ist die Vielfalt innerhalb der Kryptowelt. Von etablierten Coins wie Bitcoin und Ethereum bis hin zu neuen und innovativen Projekten – es gibt zahlreiche Optionen in Krypto zu investieren. Durch die Verteilung des Kapitals auf mehrere Anlageklassen kannst du dein Portfolio besser ausbalancieren.

Kryptos werden für dich komfortabel verwaltet

Ein großer Vorteil von Trade Republic ist die einfache Handhabung für die Kunden. Wenn ein Nutzer eine Kryptowährung kaufen möchte, übernimmt Trade Republic den gesamten Kaufprozess für ihn. Der Broker kauft die Kryptowährungen im Auftrag des Nutzers und hält sie treuhänderisch.

Dies bedeutet, dass du dich nicht selbst um Wallets, private Schlüssel oder die sichere Verwahrung kümmern musst – ein großer Vorteil für diejenigen, die sich nicht tief mit der technischen Seite der Kryptowährungen befassen wollen.

Mit der treuhänderischen Verwahrung von Kryptowährungen bei Trade Republic können sich die Nutzer darauf verlassen, dass ihre digitalen Assets sicher und zuverlässig verwahrt werden, ohne dass zusätzliche Schritte erforderlich sind.

Eine direkte Einzahlung von Krypto auf Trade Republic ist nicht möglich. Das bedeutet, dass du keine Kryptowährungen von einer externen Wallet auf dein Trade Republic-Konto überweisen kannst. Allerdings kannst du deine Fiat-Währung (wie Euro) einzahlen und auf diese Weise komfortabel in Krypto investieren.

Handel 24/7 zu niedrigen Gebühren

Ein weiterer Vorteil von Trade Republic ist, dass der Handel rund um die Uhr möglich ist. Kryptowährungen kennen keine Handelszeiten wie klassische Aktienmärkte, und bei Trade Republic können Anleger jederzeit – auch an Wochenenden und Feiertagen – handeln. Das eröffnet die Chance, schnell auf Marktbewegungen zu reagieren und die Flexibilität zu nutzen, die der Krypto-Markt bietet.

Besonders Spaß macht der Handel dank der transparenten Gebührenstruktur: Nur ein Euro pro Trade und zusätzlich ein Spread fallen an, der je nach Marktlage variiert. Dieser Spread ist der Unterschied zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis einer Kryptowährung und stellt den Gewinn des Brokers dar. Im Vergleich zu anderen Plattformen, die oft hohe Provisionsgebühren erheben, ist das Gebührenmodell von Trade Republic deutlich einfacher zu verstehen und ermöglicht es, zu niedrigen Kosten zu investieren.

Ein weiterer Pluspunkt von Trade Republic ist, dass die Plattform keine Depotgebühren erhebt. Viele traditionelle Banken und Broker verlangen monatliche oder jährliche Gebühren für die Verwaltung eines Depots. Bei Trade Republic entfällt diese Gebühr, was die Plattform besonders attraktiv für Anleger macht, die mit kleineren Beträgen investieren möchten und so unnötige Kosten vermeiden wollen.

Mit einem Krypto-Sparplan zu steuerfreien Gewinnen

Für langfristig orientierte Anleger bietet Trade Republic auch die Möglichkeit, einen Krypto-Sparplan einzurichten. Ähnlich wie bei klassischen Sparplänen für Aktien oder ETFs können Nutzer regelmäßig in Kryptowährungen investieren – auch mit kleinen Beträgen.

Das ist besonders interessant für Anleger, die ihre Portfolios über einen längeren Zeitraum hinweg stetig ausbauen wollen, ohne den Markt aktiv timen zu müssen. Denn ein solcher Sparplan ist eine gute Möglichkeit, weniger von kurzfristiger Volatilität des Marktes beeinflusst zu werden und von langfristigen Wachstumschancen zu profitieren.

Langfristiges Investment lohnt sich auch, weil die Gewinne in Deutschland nach einem Jahr steuerfrei sind. Das bedeutet, dass der Ertrag aus dem Verkauf von Kryptowährungen, die länger als ein Jahr gehalten werden, nicht versteuert werden müssen. Diese steuerliche Regelung ist ein weiterer Grund langfristig auf Trade Republic zu handeln.

Auch der Verkauf ist ganz entspannt

Genau wie beim Kauf von Kryptowährungen bietet Trade Republic auch eine einfache Möglichkeit, die digitalen Assets wieder zu verkaufen. Nutzer können ihre Coins jederzeit auf der Plattform verkaufen – und das zu transparenten Gebühren. Das bedeutet, dass du schnell und einfach in den Markt ein- und aussteigen kannst, ohne dich mit komplexen Prozessen auseinandersetzen zu müssen.

Der Tausch von Krypto zu Krypto ist auf Trade Republic ist zwar nicht möglich, jedoch schränkt das deine Flexibilität nicht ein. Du kannst jederzeit ganz einfach eine Kryptowährung verkaufen und dafür in eine andere investieren.

Trade Republic: Eine Plattform für alle Krypto-Anleger

Trade Republic bietet damit eine einfache, benutzerfreundliche Plattform für den Kauf, Verkauf und das Halten von Kryptowährungen. Mit seiner transparenten Gebührenstruktur und der Möglichkeit, einen Sparplan einzurichten, richtet sich Trade Republic sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Anleger. Alle, die einen unkomplizierten Einstieg in den Kryptomarkt suchen, werden bei Trade Republic fündig.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Trade Republic

