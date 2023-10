Der Hype um künstliche Intelligenz (KI) macht auch vor dem Krypto-Space nicht Halt. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Krypto-Projekten, die Blockchain-Technologie und KI kombinieren – sogenannte KI-Coins. Die Projekte versuchen, die robusten und transparenten Eigenschaften der Blockchain-Technologie mit der leistungsstarken Datenverarbeitung und der Lernfähigkeit künstlicher Intelligenz in Einklang zu bringen. Welches Investment-Potenzial bieten KI-Coins? Wir haben uns The Graph, Fetch.ai und Co. angeschaut – im Folgenden die Chancen und Risiken der Token.

