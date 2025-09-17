Blockchain trifft Realwirtschaft: Mastercard, Orange, Volvo, die UN und Tim Draper stehen auf der Speaker-Liste des Cardano Summit 2025. Am 12. und 13. November verwandelt sich das Gasometer Berlin in einen Hotspot für Web3, KI und digitale Identität. Ein Event für Entscheider, Entwickler und Visionäre, die Blockchain in der Praxis vorantreiben wollen.

Tim Draper und globale Branchenführer sprechen auf dem Cardano Summit 2025 in Berlin

Führende Köpfe von Mastercard, Orange Business, Volvo und Women in Tech werden zu den Headlinern des diesjährigen Cardano Summit gehören, der am 12. und 13. November 2025 im Gasometer Schöneberg in Berlin stattfindet. Ebenfalls bestätigt sind hochrangige Vertreter der Vereinten Nationen, der Boston Consulting Group sowie der internationale Investor Tim Draper, wie die Cardano Foundation gestern bekanntgab.

Blockchain im Fokus von Wirtschaft und Regulierung

Das zweitägige Event rückt die realen Chancen, Herausforderungen und Anwendungsfälle von Blockchain in der Unternehmenswelt in den Mittelpunkt. Die Referenten werden aktuelle geschäftliche und regulatorische Themen adressieren, darunter die breite Einführung von Web3, die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI), regulatorische Rahmenbedingungen und den Aufbau digitaler Vertrauensinfrastrukturen.

Frederik Gregaard, CEO der Cardano Foundation, kommentierte:

Der Cardano Summit 2025 soll C-Suite- und Business-Leadern die Erkenntnisse vermitteln, die sie benötigen, um den Schritt von der Vision in die Praxis zu gehen. Wir bringen führende Köpfe aus Wirtschaft, Regulierung, Blockchain und Technologie zusammen, um zu diskutieren, wie Blockchain sich zu einer vertrauenswürdigen Ebene für kritische Unternehmenssysteme entwickelt. Das diesjährige Programm spiegelt die Dimension dieses Wandels wider: von technischen Anforderungen bis zu Themen wie digitaler Identität, Produktpässen, nachhaltiger Entwicklung, Zahlungen, Regulierung und Unternehmensarchitektur.

Speaker-Highlights

Zu den gestern angekündigten Referenten zählen unter anderem:

Tim Draper , Gründer, Draper Associates

, Gründer, Draper Associates Guillaume Brunet , Head of Innovation, Orange Business

, Head of Innovation, Orange Business Christian Rau , Senior Vice President Blockchain & Digital Assets, Mastercard

, Senior Vice President Blockchain & Digital Assets, Mastercard Philip Pon , CEO, Emurgo

, CEO, Emurgo Ivan Branco , Head of Information Management, AI and Analytics, Volvo Group

, Head of Information Management, AI and Analytics, Volvo Group Sebastian Küpers , Managing Director, Plan.Net Studios

, Managing Director, Plan.Net Studios Vanessa Fernandes da Silva , Strategic Advisor, Aeonic (ehemals State Street)

, Strategic Advisor, Aeonic (ehemals State Street) Adam Dean , Co-Founder, Agrowlabs

, Co-Founder, Agrowlabs Ayumi Moore , CEO & Founder, Women in Tech Global

, CEO & Founder, Women in Tech Global Patrick Tobler , CEO NMKR & Co-Founder, Masumi

, CEO NMKR & Co-Founder, Masumi Pankhuri Bansal , Blockchain- & KI-Expertin, Vereinte Nationen

, Blockchain- & KI-Expertin, Vereinte Nationen Bernhard Kronfellner, Partner & Associate Director Digital Assets, Boston Consulting Group

Themenschwerpunkte

Das Programm des Cardano Summit 2025 umfasst unter anderem folgende Kernthemen:

Enterprise-Adoption im großen Maßstab : Wie globale Unternehmen Blockchain in Kernsysteme integrieren: von Zahlungen und Versicherungen bis zu Produktion und Lieferketten.

: Wie globale Unternehmen Blockchain in Kernsysteme integrieren: von Zahlungen und Versicherungen bis zu Produktion und Lieferketten. Schnittstelle zwischen Blockchain und KI : Wie die Verbindung dieser Technologien Unternehmensinfrastrukturen transformiert und neue Effizienzmodelle schafft.

: Wie die Verbindung dieser Technologien Unternehmensinfrastrukturen transformiert und neue Effizienzmodelle schafft. Regulierung und Governance : Was Führungskräfte wissen müssen, während Regulierer und Industrie die Rahmenbedingungen für digitale Assets, Daten und Compliance festlegen.

: Was Führungskräfte wissen müssen, während Regulierer und Industrie die Rahmenbedingungen für digitale Assets, Daten und Compliance festlegen. Investment und Vertrauen: Mit Einblicken globaler Investoren wie Tim Draper sowie neuen Forschungsarbeiten des Blockchain Research Institute.

Über den Cardano Summit

Der Cardano Summit 2025 bringt ein internationales Publikum aus Unternehmen, Unternehmern, Entwicklern, Regulierungsbehörden und Community-Mitgliedern zusammen. Neben dem Hauptprogramm an zwei Tagen wird es eine Ausstellungshalle, Networking-Gelegenheiten, Masterclasses, Demos sowie die Cardano Community Gala Awards geben, die herausragende Beiträge zur Blockchain-Adoption und -Innovation würdigen.

Tickets sind noch zum Early-Bird-Tarif erhältlich, inklusive Gruppenrabatten. Die Registrierung ist geöffnet unter: summit.cardano.org.

Eine vollständige Liste der Sprecher findest du auf der Website.