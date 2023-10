The Sandbox (SAND) hat in der zweiten Jahreshälfte 2021 eine beeindruckende Performance aufs Krypto-Parkett gelegt. Lag der SAND-Kurs Ende Juni desselben Jahres noch bei knapp 0,20 US-Dollar, erreichte er am 25. November des Jahres seinen bisherigen Höchststand von 8,40 US-Dollar – eine Steigerung von über 4.000 Prozent. Doch seitdem ging es ebenso schnell wieder bergab. Je mehr sich die Menschheit aus der Corona-Lockdown-Routine verabschiedete und in einen gewohnten Lebensalltag zurückkehrte, umso weniger attraktiv wurde es, sich in virtuelle Welten zu träumen. Das Metaverse, so scheint es, ist dabei, abzudanken. Gilt das auch für seine Coins? The Sandbox (SAND) im Quickcheck.

