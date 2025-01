SUI, XDC, GT Diese Coins trotzen dem Abwärtstrend

Während Bitcoin unter 95.000 US-Dollar zurückfällt und viele Altcoins unter Druck geraten, nähern sich manche von ihnen trotzig neuen Allzeithochs. Die Outperformer dieser Woche sind SUI (SUI), XDC Network (XDC) und der Gate Token (GT).

Sui (SUI) zeigt sich stark: +17,5 Prozent

SUI steht mit einer Marktkapitalisierung von aktuell etwa 15 Milliarden US-Dollar bereits solide da und ist mit Platz 13 im Ranking der wertvollsten Kryptowährungen längst zum Anwärter für die Top 10-Coins geworden. Mit einer Kurssteigerung von 17,5 Prozent innerhalb dieser Woche und satten 35,1 Prozent auf Monatssicht positioniert sich der Layer-1-Coin als einer der Gewinner in einem von Unsicherheit geprägten Markt.

Nach einem Rücksetzer vom Allzeithoch bei etwa 5,35 US-Dollar erst am 4. Januar, erklimmt SUI in dieser Woche wieder die 5-Dollar-Marke. Zur Zeit des Schreibens kämpft der Kurs gerade mit genau dieser Marke – eine moderate Korrektur, die den übergeordneten Aufwärtstrend bislang nicht zu gefährden scheint.

Warum SUI gar Solana technologisch überlegen sein könnte, erfährst du in unserem Interview mit Sui-Mitgründer Kostas Chalkias.

SUI auf 3-Monats-Ansicht in Aufwärtsstimmung, Quelle: Coingecko

XDC Network (XDC) in Aufwärtsstimmung: +17,7 Prozent

Auch XDC Network startet 2025 grün: Diese Woche allein 17,7 Prozent und das im aktuell überwiegend roten Markt ist doch erfreulich. Mit einem aktuellen Kurs von 0,097 US-Dollar nähert sich der Coin wieder der psychologisch wichtigen Marke von 0,10 US-Dollar. XDC hat es bereits häufiger geschafft, diese Marke zu durchbrechen, konnte sich jedoch bislang nicht dauerhaft darüber stabilisieren.

XDC ist in vielerlei Hinsicht ähnlich wie XRP, aber es operiert auf einer anderen Ebene. Während XRP den Fokus auf Banken und Zahlungsinfrastrukturen legt, vernetzt XDC die Unternehmen global miteinander. Außerdem liegt ein weiterer Fokus auf der Tokenisierung von RWAs. Das XDC Network ist dazu vollständig kompatibel mit der Ethereum Virtual Machine (EVM).

Leider konnte die Marke von 0,10 US-Dollar nicht gehalten werden. Doch ein erfolgreicher Sprung über das Wochenhoch von 0,104 US-Dollar könnte die nächst-höhere Zielmarke bei 0,127 US-Dollar andeuten.

XDC auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Gate Token (GT) performt gut trotz schwierigen Marktumfelds: +7,4 Prozent

Der GateToken (GT) zeigt sich in dieser Woche mit einem soliden Kursplus von 7,4 Prozent erstaunlich widerstandsfähig. Obwohl der Token ein Nischenprodukt ist, entwickelte er sich solide im vergangenen Jahr und startet mit neuen Allzeithochs in das Jahr 2025: Mit einem Jahreszuwachs von etwa 270 Prozent und einer Marktkapitalisierung von aktuell gut 2,3 Milliarden US-Dollar, liegt der Kurs zur Zeit des Schreibens bei 18,45 US-Dollar; nur 9 Cent entfernt vom jüngsten Rekordhoch von 18,54 US-Dollar, das erst am 7. Januar erreicht wurde.

Der GateToken (GT) ist der native Utility-Token der recht bekannten Börse Gate.io. Die Börse hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2013 einen Namen durch robuste Sicherheitsmaßnahmen, zahlreiche Handelsmöglichkeiten und DeFi-Integration gemacht. Innerhalb des Gate.io-Ökosystems übernimmt der GateToken mehrere Funktionen, zum Beispiel geringere Handelsgebühren oder die Teilnahme an speziellen Plattform-Events. Gleichzeitig sollen die regelmäßigen Token-Burns zur Verknappung beitragen.

GT kennt seit einem Jahr nur eine Richtung, Quelle: Coingecko