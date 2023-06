Die japanische Philosophie kennt ein Wort für die Stärke und Fluidität des Elements Wasser: Sui. Was kann das gleichnamige Krypto-Projekt von ehemaligen Facebook-Mitarbeitern wirklich? Wir tauchen ein in die neue Layer-1-Blockchain.

Nach langem Hin und Her war es im Januar 2022 so weit: Facebook (heute Meta) gab die Vision einer eigenen Kryptowährung auf und kehrte damit die höchst umstrittene Blockchain- und Stable­coin-Plattform Diem unter den Tisch. Lange sah es so aus, als würden die Krypto-Kritiker nie erfahren, ob Facebooks Entwickler das Blockchain-Trilemma wirklich geknackt hatten. Bis jetzt. Denn aus den Ruinen trugen zwei Projekte die Erkenntnisse aus Diems Scheitern mit in den Web3-Sektor: Aptos und Sui.

