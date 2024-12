Nach seinem lokalen Hoch ist der Kurs von SUI auf dem Tageschart in die blaue Support-Box gefallen. Hier zeigt das VPVR (Volume Profile Visible Range, ein Indikator zur Darstellung des gehandelten Volumens auf verschiedenen Preisniveaus), dass in dieser Preisrange mehr Volumen gehandelt wurde, was diese Zone als potenzielle Unterstützung stärkt. Zusätzlich trifft der Kurs auf den 50er EMA, an dem SUI nach unten wickt und anschließend stark aufgekauft wird.

Die aktuelle Volatilität erfordert eine abwartende Haltung, bis sich der Markt stabilisiert. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch Bitcoin (BTC): Sollte BTC bei seinem aktuellen Support von 92.000 US-Dollar oder am 50er EMA auf dem Tageschart Halt finden, könnte dies zur Stabilisierung des Gesamtmarktes beitragen.

Für SUI selbst gilt: Bricht der Kurs unter den 50er EMA, könnte die nächste Unterstützung erneut innerhalb der blauen Box liegen. Falls auch diese Zone nicht hält, bleibt nur noch der 200er EMA als letzte größere Unterstützungsmarke, die sich an der grünen Linie und einem großen Volumencluster laut VPVR befindet.

Ein Blick auf die Heatmap (oben links im Chart) zeigt, dass SUI in den letzten Tagen nahezu alle Liquidität unterhalb des Kurses abgeholt hat. Gleichzeitig hat der jüngste Abverkauf eine beträchtliche Menge an Liquidität aus Shorts über dem Kurs aufgebaut, was eine Erholung nach oben begünstigen könnte.

SUI Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Erste Anzeichen einer Erholung

Im 4-Stunden-Chart lässt sich erkennen, dass SUI stark aufgekauft wird und sich nun oberhalb seiner Support-Zonen, insbesondere der grünen Linie, stabilisiert hat. Der RSI (Relative Strength Index) war während des Abverkaufs auf extrem niedrige 20 Punkte gefallen, was auf eine stark überverkaufte Situation hinweist. Diese Bewegung könnte den Kurs nun nach oben treiben, da ausreichend Spielraum für eine Erholung besteht.

Auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt erste Anzeichen einer Verbesserung: Das negative Momentum nimmt laut Histogramm ab. Ergänzend dazu verdeutlicht die Liquidation Levels-Analyse (oben links im Chart), dass SUI vor dem jüngsten Preisanstieg nahezu keine Long-Positionen mehr hatte. Mit der letzten starken Kerze, die den Kurs um 20 Prozent nach oben zog, wurden viele Shorts aufgelöst, während weitere Short-Positionen noch über dem Kurs bestehen.

Die kommenden Bewegungen dürften entscheidend sein, insbesondere da der Markt weiterhin durch hohe Volatilität geprägt ist. Es bleibt spannend, wie sich SUI in den nächsten Stunden und Tagen entwickeln wird.

SUI 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.