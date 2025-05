In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf SUI und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart zeigt sich bei SUI ein technisches Warnsignal: Zum zweiten Mal in Folge gelingt es dem Kurs nicht, den markanten Widerstand entlang der roten Linie zu durchbrechen. Sollte es erneut zu einer scharfen Abweisung kommen, könnte sich ein bearish wirkendes M-Pattern ausbilden – ein klassisches Umkehrsignal, das auf eine bevorstehende Korrektur hindeutet.

Die grüne Unterstützungslinie, die beim letzten Rücksetzer noch als stabilisierendes Element diente, könnte diesmal nicht ausreichend Halt bieten. Sollte der Kurs unter dieses Niveau fallen, rückt zunächst der 50-Tage-EMA in den Fokus. Ein Bruch dieser Marke würde den Weg in Richtung der nächsten großen Liquiditätszone ebnen.

Besonders relevant: Die Heatmap (unten links im Chat) weist im Bereich um die 3 US-Dollar eine signifikante Liquiditätsballung aus – exakt dort verläuft aktuell auch der 200-Tage-EMA. Diese Konfluenz könnte als finale Unterstützungszone dienen, sofern sich der Verkaufsdruck weiter verstärkt.

Umgekehrt gilt: Ein nachhaltiger Ausbruch über die rote Widerstandslinie würde den Weg für einen Anlauf der 5,50 US-Dollar-Marke freimachen. Voraussetzung dafür ist jedoch ein klarer Impuls mit erhöhtem Volumen sowie ein stabiler Gesamtmarkt.

SOL Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Momentum schwächt sich ab – Rücklauf zum 800er EMA denkbar

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein zunehmend fragiles Bild. Der Relative Strength Index (RSI) notiert zwar noch oberhalb der neutralen 50er-Marke, was auf eine grundsätzlich intakte Aufwärtsstruktur hindeutet. Doch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) beginnt, Warnsignale zu senden: Das Histogramm verliert an Stärke, was auf ein abnehmendes Momentum hinweist.

Ein Scheitern am übergeordneten Widerstand könnte einen Rücklauf bis zum 800er EMA im 4-Stunden-Chart auslösen. Diese Zone stellt potenziell die nächste relevante Unterstützung dar – insbesondere, wenn sich die Schwächephase fortsetzt.

Die Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) zeigen ein deutliches Ungleichgewicht: Long-Positionen dominieren mit einem Delta von rund 450 Millionen US-Dollar. Diese Übergewichtung birgt das Risiko gezielter Abwärtsbewegungen in Richtung dieser Long-Liquidität – ein typisches Szenario bei erhöhter Marktempfindlichkeit.

SUI 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Die technische Lage bei SUI bleibt angespannt. Ein Ausbruch über den Widerstand könnte kurzfristig neue Dynamik entfachen – ein Fehlschlag hingegen würde die Korrekturwahrscheinlichkeit erhöhen. Die nächsten Tage dürften entscheidend für die mittelfristige Trendrichtung sein.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.