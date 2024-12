In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf SUI und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

SUI setzt seine beeindruckende Serie von Allzeithochs fort und nähert sich möglicherweise erneut dem bisherigen Hoch an der weißen Linie, bevor eine Bewegung zur roten Linie erfolgen könnte. Allerdings zeigt der RSI (Relative Strength Index) eine fallende Tendenz, während der Kurs weiter steigt, was auf eine mögliche bearishe Divergenz hindeutet. Diese muss sich jedoch nicht zwangsläufig ausspielen.

SUI bleibt weiterhin über dem 50er Daily EMA (Exponential Moving Average), was auf eine anhaltende Stärke im Aufwärtstrend hinweist. Sollte der Kurs den 50er Daily EMA anlaufen, hätten Indikatoren wie der RSI Zeit, sich abzukühlen. Solange diese Unterstützung nicht durchbrochen wird, ist der Aufwärtstrend intakt. Die Heatmap (oben links im Chart) zeigt eine hohe Konzentration an Liquidität bei der 3-US-Dollar-Marke, was gut mit einem möglichen Test des 50er Daily EMA zusammenpassen würde.

SUI Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)



4-Stunden-Chart: Bildet sich ein Umkehrmuster?

Im 4-Stunden-Chart könnte sich an der roten Box ein potenzielles M-Pattern formen. Sollte dies eintreten, könnte der Kurs den 50er EMA im 4-Stunden-Chart erneut testen. Sollte dieser keine ausreichende Unterstützung bieten, könnte die grüne Linie, an der auch der 200er EMA verläuft, als nächste Unterstützungszone dienen, ähnlich wie in den vergangenen drei Fällen. Im schlechtesten Szenario könnte der Kurs bis zur unteren blauen Box fallen.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Die Liquidation Levels (oben links im Chart) zeigen, dass oberhalb des aktuellen Kurses kaum noch hochgehebelte Positionen vorhanden sind. Unterhalb des Kurses gibt es jedoch eine signifikante Konzentration, die potenziell angelaufen werden könnte.

Der RSI im 4-Stunden-Chart liegt mit 64 Punkten bereits im überkauften Bereich, was auf eine mögliche Korrektur hindeutet. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt schwaches Momentum im Histogramm. Sollte Bitcoin die Marke von 94.000 US-Dollar erneut anlaufen, könnte dies SUI ebenfalls nach unten ziehen.

SUI 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.