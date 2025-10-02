App herunterladen
"Entweder wir vertrauen jemandem oder Bitcoin stirbt" Streit zwischen Bitcoin Core und Knots eskaliert – Entwickler will die Blockchain zensieren

Wie verhindert man Spam auf der Bitcoin-Blockchain? Diese Debatte wird immer hitziger geführt – und droht jetzt, die BTC-Community zu spalten.

David Scheider
Beitragsbild: Shutterstock

 | Knots oder Core – eine Debatte, die mittlerweile zur Glaubensfrage geworden ist

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso Entwickler Luke Dashjr eine Blockchain-Zensur durch ein zentrales Komitee ins Spiel bringt – und damit einen Tabubruch riskiert
  • Welche Konsequenzen die Einführung eines „trusted multisig committee“ für die Dezentralität von Bitcoin hätte
  • Warum diese Debatte elementare Fragen zu Zensurresistenz, Unveränderlichkeit und der Zukunft von Bitcoin als Geld aufwirft

Die Debatte um den Bitcoin Client Bitcoin Knots eskaliert. Jetzt schlägt der Bitcoin-Entwickler Luke Dashjr sogar eine Art Zensur der Blockchain vor. Was steckt dahinter?

