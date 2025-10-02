In diesem Artikel erfährst du:
- Wieso Entwickler Luke Dashjr eine Blockchain-Zensur durch ein zentrales Komitee ins Spiel bringt – und damit einen Tabubruch riskiert
- Welche Konsequenzen die Einführung eines „trusted multisig committee“ für die Dezentralität von Bitcoin hätte
- Warum diese Debatte elementare Fragen zu Zensurresistenz, Unveränderlichkeit und der Zukunft von Bitcoin als Geld aufwirft
Die Debatte um den Bitcoin Client Bitcoin Knots eskaliert. Jetzt schlägt der Bitcoin-Entwickler Luke Dashjr sogar eine Art Zensur der Blockchain vor. Was steckt dahinter?
