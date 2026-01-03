In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Staking kein klassisches Zinsprodukt ist
- Wieviel Kapital nötig ist um mit Ethereum oder Solana spürbare Einnahmen zu erzielen
- Wo die größten Risiken liegen
- Worauf Anleger bei der Entscheidung zwischen Rendite und Stabilität achten sollten
Für viele gilt passives Einkommen als Königsdisziplin des Vermögensaufbaus. Die klassischen Wege führen über Immobilien oder Dividenden, was jedoch meist mit einem hohen Kapitaleinsatz, laufenden Verpflichtungen und langfristigen Bindungen verbunden ist. Der Krypto-Markt verspricht einen deutlich niedrigschwelligeren Ansatz. Durch Staking lassen sich laufende Erträge erzielen, ohne Vermieterpflichten oder hohem Verwaltungsaufwand. Doch ab welcher Summe wird Staking von Ethereum oder Solana tatsächlich spürbar und entwickelt sich zu einem soliden passiven Einkommen von mehreren hundert US-Dollar im Monat?
