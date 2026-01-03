App herunterladen
Rendite braucht Kapital 

Staking als Einkommensquelle: Diese Summen sind nötig

Viele unterschätzen, wie viel Kapital nötig ist, um mit Staking mehr als nur Kleingeld zu verdienen. Doch ab welcher Investmentsumme entstehen spürbare Einnahmen?

Josip Filipovic
Das Bild zeigt Münzen vor einem Bildschirm mit Kursen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ab welcher Summe lohnt sich Staking?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Staking kein klassisches Zinsprodukt ist
  • Wieviel Kapital nötig ist um mit Ethereum oder Solana spürbare Einnahmen zu erzielen
  • Wo die größten Risiken liegen
  • Worauf Anleger bei der Entscheidung zwischen Rendite und Stabilität achten sollten

Für viele gilt passives Einkommen als Königsdisziplin des Vermögensaufbaus. Die klassischen Wege führen über Immobilien oder Dividenden, was jedoch meist mit einem hohen Kapitaleinsatz, laufenden Verpflichtungen und langfristigen Bindungen verbunden ist. Der Krypto-Markt verspricht einen deutlich niedrigschwelligeren Ansatz. Durch Staking lassen sich laufende Erträge erzielen, ohne Vermieterpflichten oder hohem Verwaltungsaufwand. Doch ab welcher Summe wird Staking von Ethereum oder Solana tatsächlich spürbar und entwickelt sich zu einem soliden passiven Einkommen von mehreren hundert US-Dollar im Monat?

