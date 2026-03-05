Aufgrund eines neuen Governance Proposals kann Sky kräftig zulegen. Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend.

Bitcoin dominiert derzeit den Krypto-Markt. Analytics-Unternehmen Santiment sieht in der fehlenden Aufmerksamkeit derzeit große Chancen für Altcoins. Einer der Gewinner in den vergangenen 24 Stunden ist Sky. Das Stablecoin-Schwergewicht hat jüngst ein Governance Proposal umgesetzt, das die Erstellung neuer Token durch Staking-Belohnungen verlangsamt. Zudem wurde beschlossen, dass das Kreditsystem rund um den USDS-Stablecoin ausgeweitet wird und das Token-Buyback-Programm bestehen bleibt. Nun haben sich die fundamentalen Entwicklungen also auch auf ein bullisches Kursmomentum übertragen. So könnte es für den Sky-Kurs weitergehen.

Sky in der technischen Analyse

In den letzten vierundzwanzig Stunden bewegte sich der Sky-Kurs zwischen 0,07504 US-Dollar auf der Unterseite und 0,07838 US-Dollar auf der Oberseite, gemessen an den letzten sechs Vier-Stunden-Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,07765 US-Dollar und damit leicht über dem Schlusskurs des Vortags, der bei 0,07643 US-Dollar lag. Die Marktkapitalisierung beträgt knapp 1,8 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert klar oberhalb des EMA-20, der derzeit bei 0,07363 US-Dollar verläuft. Seit Anfang März ist zudem eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs zu erkennen, was grundsätzlich für einen intakten Aufwärtstrend spricht. Nahe Unterstützungen liegen beim tagesnahen Tief bei 0,07504 US-Dollar sowie bei 0,06770096 US-Dollar, das als Fibonacci-Niveau relevant ist. Auf der Oberseite liegt ein kurzfristiger Widerstand am aktuellen Hoch bei 0,07838 US-Dollar, während darüber das Allzeithoch bei 0,100535 US-Dollar als nächstes übergeordnetes Ziel fungiert. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage bullish einzuordnen.

Konsolidierung oder Korrektur?

Der Relative-Stärke-Index liegt bei 78,28 und signalisiert damit überkaufte Bedingungen. Gleichzeitig bleibt das Histogramm zwar positiv, die Dynamik hat nach dem nächtlichen Spike jedoch leicht nachgelassen, wodurch eine kurzfristige Konsolidierung wahrscheinlicher wird.

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt 0,01288 US-Dollar und deutet auf eine erhöhte Schwankungsbreite im Vergleich zu den Vortagen hin. Der Markt befindet sich damit in einem Aufwärtstrend, der von steigender Volatilität begleitet wird, weshalb das Korrekturrisiko kurzfristig erhöht bleibt, solange der Relative-Stärke-Index oberhalb von siebzig liegt.

Kursprognose für Sky

Die kurzfristige Prognose für Sky ist weiterhin bullish, allerdings bei erhöhtem Rücksetzer-Risiko aufgrund des überkauften Relative-Stärke-Index. Ein nachhaltiger Schlusskurs oberhalb von 0,07850 US-Dollar könnte eine Trendfortsetzung in Richtung des Allzeithochs bei 0,100535 US-Dollar begünstigen. Sollte der Kurs hingegen unter 0,07500 US-Dollar rutschen, würde das den kurzfristigen Druck erhöhen und einen Rücklauf in Richtung der Fibonacci-Region um 0,06770096 US-Dollar wahrscheinlicher machen.

