In seinem 15-stufigen Presale hat Solciety inzwischen mehr als 900.000 US-Dollar eingenommen. Und in den sozialen Medien werden bereits über 15.000 Follower gezählt. Doch das soll im Jahr der US-Wahl erst der Anfang sein.

So möchte Solciety von der US-Wahl profitieren

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Solciety bezeichnet sich als politische Partei der Degen und möchte eine Antwort auf einfallslose Politik, langweilige Memes und magere Gewinne für Investoren am Kryptomarkt sein. Dafür setzen die Entwickler auf eine Kombination aus Memecoin und PolitFi-Token auf der Solana-Blockchain.

Was macht Solciety besonders?

Das Herzstück von Solciety ist der Meme Campaigner, ein Tool, mit dem Nutzer lustige und satirische Memes erstellen und teilen können. Egal ob du Inhalte mit Pepe dem Senator, Kim Wrong Un oder Badimir Putin erstellst, der Meme Campaigner möchte Humor und Satire auf den Punkt bringen. Für jedes Meme, das du teilst, bekommst du Punkte und wenn genug Punkte gesammelt wurden, können Nutzer zum SLCTY Token Kingpin aufsteigen.

Neben der Möglichkeit, Politiker zu persiflieren, nutzt Solciety das virale Potenzial der Meme-Kultur, um den Token in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Damit sieht sich Solciety für einen starken Anstieg im Jahr 2024 gerüstet, wenn die PR rund um die US-Wahl 2024 ihren Höhenpunkt erreicht.

Solciety möchte Erfolge anderer PolitFi-Coins übertreffen

Der Hype um PolitiFi ist schon Monate vor dem Wahltermin in vollem Gange und Solciety, sieht sich perfekt positioniert, um von diesem Trend zu profitieren, weil der Memecoin Politikbegeisterte aus allen Gesellschaftsschichten anspreche.

Dabei wird der Erfolg von anderen PolitFi-Coins herangezogen, wie etwa Kamala Horris. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat der Memecoin seit dem Start um mehr als 500 Prozent zugelegt. Laut Solciety ein Beweis dafür, dass Krypto-Projekte mit politischem Hintergrund sehr beliebt sind. Auch wird auf den Anstieg von MAGA um 154.000 Prozent verwiesen. Von einem Allzeittief von 0,01136 US-Dollar ging es hinauf auf ein Allzeithoch von 17,51 US-Dollar.

Jetzt Solciety im Presale kaufen

Schnell wachsender Memecoin-Sektor auf Solana

Solana, bekannt für seine niedrigen Transaktionsgebühren, entwickelt sich schnell zur bevorzugten Plattform für Memecoins. Solciety profitiert von diesem wachsenden Ökosystem, in dem die etablierten Memecoins zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eine Marktkapitalisierung von rund 6 Milliarden US-Dollar aufweisen.

Ende 2023 wurde der Gesamtmarkt für Memecoins auf rund 8 Milliarden US-Dollar geschätzt, heute liegt er bei 45 bis 50 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von rund 500 Prozent in weniger als einem Jahr. Zusätzlichen Auftrieb für alle Token auf der Solana-Blockchain soll der erste Solana-ETF-Antrag verschaffen, der kürzlich eingereicht wurde.

Darüber hinaus wurden politische Meme Coins wie Jeo Boden und Doland Tremp an großen Börsen wie Kraken gelistet, was PolitiFi zu einem wichtigen Nischenmarkt mache. Die jüngste Bitcoin-Spende der Winklevoss-Zwillinge in Höhe von 2 Millionen Dollar zur Unterstützung von Trump im Wahlkampf wird als ein weiteres positives Zeichen gewertet.

Da ein großer Teil der Marktkapitalisierung von PolitiFi mit Trump verbunden ist, könnte jede Bewegung zugunsten Trumps den gesamten PolitiFi-Markt, einschließlich Solciety, beflügeln, so die Theorie. Insgesamt sieht sich Solciety an der Spitze eines aufstrebenden Trends mit großem Potenzial. Deshalb wird von den Gründern eine Marke von 1 US-Dollar noch in diesem Jahr als realistisches Kursziel beworben.

Memecoin-Höhenflug vor US-Wahl erwartet

Die Projektverantwortlichen von Solciety gehen davon aus, dass ein Memecoin-Sommer vor der Tür steht, der sich in einem explosiven Wachstum der Memecoins im Solana-Ökosystem zeigen könnte.

Da die US-Wahlen voraussichtlich knapp ausfallen werden, könnte die Krypto-Stimme nach Einschätzung von Solciety den Ausschlag geben und die US-Wahlen 2024 zur Krypto-Wahl machen. Über 40 Millionen Erwachsene in den USA besitzen Krypto, und Politiker dürften sich zunehmend der Macht dieser Wählergruppe bewusst sein. Deshalb sieht sich Solciety perfekt positioniert, um die Welle der Aufmerksamkeit zu nutzen.

Weitere Informationen zum Solciety Presale findest du auf der offiziellen Website.

