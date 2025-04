Solaxy, Mind of Pepe und Co.: 3 Memecoins mit Potenzial

Welche Kryptowährung hat noch Potenzial in 2025? Die folgenden drei Presales deuten mit einzigartigen Konzepten und initialer Nachfrage im Vorverkauf zumindest schon einmal ihr Potenzial an. Doch was steckt hinter Solaxy, MIND of Pepe und BTC Bull?

Solaxy (SOLX)

Der neue Krypto-Presale Solaxy schließt als erste Layer-2-Lösung auf Solana eine zentrale Lücke, die bisher kaum Beachtung findet. Während Solana durch hohe Transaktionsgeschwindigkeit und niedrige Gebühren glänzt, sorgt die starke Netzwerkauslastung immer wieder für Verzögerungen oder Ausfälle. Genau an diesem Punkt setzt Solaxy an – mit dem Ziel, eine effiziente L2-Infrastruktur zu schaffen, die die Leistungsgrenzen des Netzwerks spürbar verschiebt.

Das Konzept erinnert an bewährte Skalierungslösungen auf Ethereum-Basis. Durch Rollups werden Transaktionen außerhalb der Hauptchain abgewickelt und nur verdichtet zurückgeführt. Das reduziert nicht nur die Belastung auf Solana, sondern senkt zugleich die Transaktionskosten.

Mit rund 30 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital im laufenden Presale signalisiert Solaxy frühzeitig hohe Marktresonanz. Die Entwickler setzen auf kontinuierliche Fortschritte und haben zuletzt sowohl die Rollup-Struktur optimiert als auch eine benutzerfreundliche Bridge-Lösung entwickelt, die Solana, Ethereum und Base verbindet. Auch ein eigenes Token-Launchpad zur Unterstützung neuer Projekte ist Teil der Roadmap. So soll hier nicht nur eine L2 entstehen, sondern ein ganzes Ökosystem für Solana begründet werden.

Der native Token SOLX dient dabei als zentrales Element in diesem Ökosystem. Neben seiner Funktion innerhalb der Plattform kann er bereits vor dem Listing gestakt werden – aktuell laut eigenen Angaben mit jährlicher Rendite von rund 140 Prozent. Die Kombination aus technologischem Nutzen und Hype-Potenzial macht Solaxy zu einem der aussichtsreichen Newcomer-Projekte für das Jahr 2025.

MIND of Pepe (MIND)

Mit der Verbindung aus lernfähiger Künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie stellt MIND of Pepe ein spannendes Konzept im Krypto-Sektor vor. Das erklärte Ziel des Teams ist es, Marktteilnehmern durch datenbasierte Entscheidungsprozesse einen strukturellen Vorteil zu verschaffen. Bereits rund 8 Millionen US-Dollar wurden im Presale gesammelt – ein starkes Signal für das wachsende Interesse diesem AI Coin.

Im Mittelpunkt steht bei MIND of Pepe ein autonomer KI-Agent, der komplexe Datenströme aus sozialen Netzwerken, On-Chain-Aktivitäten und dezentralen Anwendungen verarbeitet. Grundlage hierfür bildet ein RAG-Modell (Retrieval-Augmented Generation), das relevante Informationen identifiziert und Trends frühzeitig erkennt. Der Zugang zu diesen Erkenntnissen ist exklusiv Inhabern des MIND-Tokens vorbehalten und erfolgt über ein speziell entwickeltes Intelligence Terminal.

Ein weiteres Schlüsselelement ist die Hive-Mind-Analyse. Diese aggregiert Millionen von Datenpunkten, filtert Stimmungen aus Community-Diskussionen und unterstützt bei der Identifikation potenzieller High-Performer im Markt. Die Kombination aus Echtzeit-Datenverarbeitung und strategischer Analyse verspricht damit einen Informationsvorsprung.

Zusätzlich bietet das Projekt ein umfangreiches Staking-Programm mit überdurchschnittlicher Rendite. Aktuell sind nach eigenen Angaben noch mehr als 275 Prozent APY möglich.

Der Erwerb des Tokens erfolgt direkt über die offizielle Website. Nach der Verbindung des Wallets kann zwischen ETH, USDT oder BNB als Zahlungsmittel gewählt werden. Da der Preis für MIND alle paar Tage steigt, können Anleger noch Buchgewinne aufbauen.

BTC Bull (BTCBULL)

Mit dem Ziel, das Beste aus Memes und Bitcoin zu vereinen, bringt BTCBULL eine neue Kombination auf den Markt. Das Projekt hat im laufenden Vorverkauf bereits deutlich über vier Millionen US-Dollar eingesammelt und damit ein wachsendes Interesse innerhalb der Krypto-Community ausgelöst. Der Token basiert auf einer Idee, die deutlich über die übliche Meme-Ästhetik hinausgeht: Denn BTCBULL will Bitcoin nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich greifbar machen.

Im Zentrum steht ein innovatives Airdrop-Modell. Halter des Tokens erhalten regelmäßig echte Bitcoins, sobald definierte Kursmarken überschritten werden. Dieses Konzept unterscheidet sich deutlich von gängigen Belohnungssystemen, bei denen Nutzer lediglich interne Token erhalten. Die Ausschüttung von BTC bei jedem neuen Preissprung ab 150.000 US-Dollar bringt eine zusätzliche Komponente.

Ergänzt wird diese Strategie durch ein deflationäres Angebotsmodell. Immer dann, wenn Bitcoin neue Preisstufen erklimmt, werden BTCBULL-Token dauerhaft aus dem Umlauf entfernt. Dieser Burn-Mechanismus reduziert das verfügbare Angebot schrittweise, wodurch der Wert einzelner Token bei konstanter Nachfrage steigen kann.

Zugleich bietet BTCBULL auch Staking-Optionen, die derzeit noch rund 98 Prozent jährliche Rendite bieten sollen. Der Einstieg erfolgt direkt über die Website des Projekts, wo ETH oder USDT gegen BTCBULL getauscht werden können. Wenn der Bitcoin-Bullenmarkt dann Fortsetzung findet, könnten BTCBULL-Halter profitieren.

