In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Solana (SOL) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Solana verzeichnete im Zuge des jüngsten Marktabschwungs einen deutlichen Rückgang und fiel bis zum 200-Wochen-EMA, an dem der Kurs aktuell temporär Halt findet. Diese Zone dient als technischer Support, von dem aus eine kurzfristige Gegenbewegung möglich erscheint.

Ein wahrscheinliches Erholungsziel liegt im Bereich des 800er EMA (Tageschart), welcher sich nahe einer markanten Widerstandszone bei rund 124 US-Dollar befindet. Der VPVR (Volume Profile Visible Range) signalisiert dort ein hohes Handelsvolumen, was diese Zone zusätzlich verstärkt und potenziell als starke Hürde wirken lässt. Auch die Heatmap (oben links im nachfolgenden Chart) zeigt in diesem Bereich eine signifikante Ansammlung von Liquidität – ein magnetischer Bereich, der aus markttechnischer Sicht angelaufen werden könnte.

Ein klarer Bruch über diese Zone würde als bullish zu interpretieren sein. Sollte der Kurs jedoch am 800er EMA abgewiesen werden, könnte dies ein Short-Signal darstellen, insbesondere bei gleichzeitiger Ausbildung einer Umkehrkerze oder erneuter Ablehnung an der markierten Widerstandsbox.

Kurzfristig erscheint eine technische Gegenbewegung wahrscheinlich. Entscheidend für die weitere Entwicklung bleibt jedoch, wie sich Solana an der genannten Widerstandszone verhält. Ein Scheitern auf diesem Niveau könnte den Weg in Richtung 90 US-Dollar oder tiefer ebnen.

Solana Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Erste Stabilisierung, aber Widerstand bleibt dominant

Nach dem Rücksetzer bis auf rund 96 US-Dollar zeigt Solana im 4-Stunden-Chart erste Anzeichen einer technischen Erholung. Der Kurs konnte sich kurzfristig stabilisieren, scheitert aktuell jedoch an der gelb gestrichelten Widerstandszone. Dieser Bereich stellt das erste ernstzunehmende Hindernis für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung dar.

Bemerkenswert ist, dass der jüngste Kursanstieg mehrere Vektorkerzen hinterlassen hat. Diese Zonen gelten als technische Magnetfelder und werden in der Regel zu einem späteren Zeitpunkt erneut angelaufen. Ein Rücklauf in diesen Bereich unterhalb von 100 US-Dollar wäre daher aus charttechnischer Sicht nicht ungewöhnlich. Entscheidend bleibt, ob dort eine klare Bodenbildung erfolgt – bleibt diese aus, könnte ein weiterer Rückgang drohen.

Das Bild der Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) zeigt aktuell eine eher neutrale Verteilung. Der Kurs befindet sich in der Mitte der Liquiditätsverteilung, wobei ein leichtes Long-Delta überwiegt. In Kombination mit einem bullishen Crossover im MACD (Moving Average Convergence Divergence) und einer beginnenden Erholung im RSI (Relative Strength Index) in Richtung der 50-Punkte-Marke ergibt sich kurzfristiges Aufwärtspotenzial – vorausgesetzt, Bitcoin zeigt weiterhin Stärke.

Ein nachhaltiger Bruch über die gelb markierte Widerstandszone wäre ein positives technisches Signal. Bleibt dieser aus oder werden die zurückgelassenen Vektorkerzen rasch geschlossen, steigt die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückschlags. Solana befindet sich aktuell an einem entscheidenden Punkt im Chartbild.

Solana 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.