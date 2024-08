In diesem Artikel erfährst du: Weshalb Solana (SOL) trotz der zwischenzeitlichen Kurserholung erneut die Puste ausgehen könnte

Welche Chartmarken Anleger in den kommenden Handelswochen zwingend beachten müssen

Wieso ausgerechnet die Konkurrenten Toncoin (TON) und Tron (TRX) der Memechain-König die Nutzer streitig machen könnten

In Anbetracht der schwierigen Marktlage im Altcoin-Sektor gepaart mit signifikanten Kursabgaben vieler Memecoins konnte sich der Kurs der High-Speed Blockchain Solana (SOL) bemerkenswert vom Sell-Off am 5. August erholen. Zwar befindet sich der SOL-Kurs aktuell wieder in einer Konsolidierungsphase, stabilisierte sich jedoch vorerst oberhalb des EMA200. Damit zeigt sich Solana in den letzten sieben Handelstagen schwächer als Konkurrenten wie der Binance Coin BNB, die Telegramchain Toncoin (TON) oder auch Tron (TRX), jedoch ist das in Anbetracht des zuletzt abnehmenden Interesses an Memecoins nicht verwunderlich. Mit 146 US-Dollar bewegt sich der SOL-Kurs trotz der jüngsten Richtungslosigkeit rund 32 Prozent oberhalb seines Monatstiefs von 108 US-Dollar.

Auf welche Kursmarken die Anleger wenige Tage vor der Rede des Fed-Chefs Powell am kommenden Freitag achten sollten und welche Chartlevels in den nächsten Handelswochen relevant werden dürften, wird im Folgenden analysiert.

