Solana-Prognose: Neue SOL-Rallye dank frischer TradFi-Millionen?

Die Solana Spot ETFs feiern eine Woche mit durchgängig positiven Nettozuflüssen. Wie hoch das SOL-Kurspotential jetzt ausfällt.

Erst Ende November gestartet, erreichten die Solana Spot ETFs inzwischen Nettozuflüsse in Höhe von fast 700 Millionen US-Dollar. Angetrieben wird der Markt vom SOL-Indexfonds aus dem Hause Bitwise, der nicht nur das zweiterfolgreichste ETF-Debüt des Jahres hinlegte, sondern nach Daten von SoSoValue bereits 608 Millionen US-Dollar einsammelte. Im Gegensatz zu den Bitcoin- oder Ethereum-Produkten konnten die Solana-Fonds an sämtlichen Handelstagen dieser Woche zudem ein positives Ergebnis erzielen.

Solana Spot ETF Flows I SoSoValue

Unterdessen könnte zeitnah ein weiterer Solana ETF an den US-Börsen starten, weil Invesco Galaxy jüngst ein Formular 8-A bei der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einreichte. Dieser Schritt signalisiert, dass das Produkt kurz vor der Handelsaufnahme steht. Der ETF wird unter dem Tickersymbol QSOL gehandelt werden. Für den SOL-Kurs könnte sich durch die TradFi-Millionen zeitnah eine positive Dynamik entfalten, weshalb nun auch die charttechnische Lage des Ethereum-Herausforderers in den Vordergrund rückt. Reicht es für eine neue Rallye oder behalten die Bären das Ruder fest in der Hand?

Solana in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der SOL-Kurs innerhalb einer engen Range zwischen 131,60 und 133,82 USD (letzte 6 Kerzen). Aktuell notiert SOL bei 132,43 USD und liegt damit leicht unter dem Schlusskurs des Vortags (132,88 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 74.499.100.000 USD und setzt den Preis für Anleger im Krypto-Jahr in Relation.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (133,71 USD), und die jüngste Sequenz zeigt marginal niedrigere Hochs, was kurzfristig Druck signalisiert. Nahe Unterstützungen finden sich beim Fibonacci-Level 132,20 USD und dem Bollinger-Unterband bei 128,50 USD; Widerstände liegen bei 133,82 USD und 137,79 USD. Solange SOL unter dem EMA-20 verbleibt, bleibt die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Der RSI (14) liegt bei 33,7 und signalisiert schwächeres Momentum nahe überverkauften Bereichen. Das Histogramm deutet auf fortbestehenden Abwärtsdruck, die Beschleunigung dieses Drucks hat in den letzten Perioden jedoch abgenommen. Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 9,74 USD (≈7,3% des aktuellen Preises), was auf moderate, aber spürbare Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase; das Risiko bleibt angespannt, solange der Kurs unter dem EMA-20 handelt.

Kurzfristige Solana-Prognose

Kurzfristige Prognose für interessierte Krypto-Anleger: neutral bis leicht bärisch. Wesentliche Unterstützungen: 132,20 USD (Fibonacci) und 128,50 USD (Bollinger-Unterband); Widerstände: 133,82 USD und 137,79 USD. Ein Ausbruch über 133,82 USD würde kurzfristig Raum bis 137,79 USD öffnen; ein Bruch unter 128,50 USD könnte das Kursziel 123,11 USD (Fibonacci-Start) ansteuern. Behalte RSI (33,7) und EMA-20 (133,71 USD) als Trigger im Blick und manage Positionsgrößen wegen der Marktkapitalisierung und Volatilität konservativ.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.