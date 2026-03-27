Solana ist der Tagesverlierer innerhalb der Krypto-Top-10. Diese Kursziele sind jetzt entscheidend.

Solana bricht ein – wie geht es jetzt weiter?

Solana bricht ein – wie geht es jetzt weiter?

Innerhalb der Riege der Top-10-Coins straft der Markt den aktuellen Solana-Kurs (SOL) am härtesten ab. Binnen 24 Stunden fällt die Smart-Contract-Plattform um 3,7 Prozent auf 84,94 US-Dollar. Das verdeutlicht einmal mehr das risikoaverse Gebaren des Marktes, Altcoins werden derzeit noch deutlicher abverkauft als Bitcoin. So könnte es kurzfristig mit SOL weitergehen.

Kurs und Struktur von Solana

In den letzten zwölf bis 24 Stunden pendelte der SOL‑Kurs zwischen 87,04 US-Dollar (High) und 84,38 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten drei Vier‑Stunden‑Candles. Aktuell schloss SOL bei 84,94 US-Dollar und liegt damit unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (87,58 US-Dollar), was einem Rückgang von rund 2,64 US-Dollar entspricht. Die kurzfristige Bewegung zeigt relative Schwäche gegenüber den Vortagen. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 48 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert klar unter dem EMA‑20 (88,36 US-Dollar) und bildet seit Mitte März eine Folge tieferer Hochs und Tiefs. Direkte Unterstützung liegt bei 84,38 US-Dollar (letztes Low), gefolgt von 82,28 US-Dollar; unmittelbare Widerstände sind 87,04 US-Dollar und der EMA‑20 bei 88,36 US-Dollar. Solange SOL unter dem EMA‑20 verbleibt, bleibt die Marktlage kurzfristig leicht bärisch.

Momentum-Check Solana

Der RSI (14) notiert bei etwa 38,2 und befindet sich damit im schwachen Bereich, aber noch nicht überverkauft. Das MACD‑Histogramm zeigt wachsende negative Balken, was auf eine beschleunigende Abwärtsdynamik hindeutet.

Volatilität und Risiko von SOL

Die Bollinger‑Band‑Breite (Upper–Lower) der letzten Periode beträgt rund 10,13 USD, was erhöhte Schwankungen signalisiert. Der Markt befindet sich in einer Abwärtskonsolidierung mit angespanntem Risikoprofil.

Kurzfristige Prognose von Solana — Fazit

Kurzfristig bleibt die Prognose für SOL leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen liegen bei 84,38 US-Dollar und 82,28 US-Dollar; relevante Widerstände bei 87,04 US-Dollar und am EMA‑20 bei 88,36 US-Dollar. Ein bullisher Ausbruch über 88,36 US-Dollar mit Volumen könnte Erholungspotenzial bis rund 95,00 US-Dollar eröffnen, während ein Bruch unter 84,38 US-Dollar das Abwärtsrisiko in Richtung 78,00 US-Dollar ausweiten dürfte. Für Dich gilt: Positionsgrößen und Stopps eng managen, da die Volatilität erhöht ist.

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