Social Trading: Wie funktioniert das genau? Was sind die Vorteile und lohnt es sich, einzusteigen? Wir wagen einen Sprung in die BingX-Academy und nehmen das Phänomen unter die Lupe.

Social Trading auf BingX bringt Profis und Neulinge zusammen. Das Beste daran: Beide Seiten können profitieren. Denn als Neueinsteiger kann man in der Welt von Bitcoin (BTC) und anderen Kryptowährungen schon einmal überfordert sein. Vor allem im Day-Trading können einem die zahlreichen Charts, Strategien und Coins schnell mal über den Kopf wachsen.

Profi-Trader sitzen auf der anderen Seite häufig mit ihren Charts und technischen Analysen im stillen Kämmerlein. Auch wenn sie ihr Wissen gerne weitergeben würden, fehlt so manchen die richtige Möglichkeit dazu.

Social Trading: BingX vereint Profis und Neulinge

Die Lösung? Das Social-Trading-Netzwerk BingX. BingX hat es sich zum Ziel gesetzt, zum besten Krypto-Social-Trading-Network der Welt zu werden. Dabei fokussiert sich die Plattform auf die Kunden und bietet ein sicheres Ökosystem für Trader. Durch Social Trading wird es vor allem für Anfänger möglich, sich durch das Dickicht im Krypto-Dschungel zu kämpfen.

Auf der anderen Seite bekommen professionelle Trader die Möglichkeit, ihr Wissen weiterzugeben und vom Netzwerk-Effekt von BingX zu profitieren. So entsteht ein offenes, transparentes, offenes und faires Social-Trading-Netzwerk.

Eine besonders gute Möglichkeit, um als Anfänger zu profitieren, bietet dabei das Copy-Trading. Dafür kann man nach der Anmeldung auf BingX ganz einfach die Trading-Strategien erfolgreicher Trader kopieren. So kann man direkt an deren Erfolgen teilhaben.

BingX-Academy: Alles, was du wissen musst

Du bist komplett unerfahren in der Welt des Tradings und zögerst noch loszulegen? Kein Problem. In der Academy von BingX gibt es zu jedem relevanten Thema Tutorials. Hier lernen Anfänger, wie man sich auf der Plattform anmeldet, wie man Einzahlungen tätigt und die Standardfunktionen von BingX nutzt.

Natürlich gibt es auch zu den relevanten Trading-Themen Tutorials. Hier kannst du lernen:

Wie du Kryptowährungen mit Fiat-Währungen (Euro, US-Dollar & Co.) kaufst.

Wie du mit dem Spot-Trading loslegen kannst.

Was Krypto-Neulinge beim Investieren beachten müssen.

Welche Schritte nötig sind, um mit Futures zu handeln.

Wie Grid-Trading funktioniert und wie du damit beginnen kannst.

Was du tun musst, um mit dem Copy-Trading durchzustarten.

Was virtuelles Geld ist und auf welche Weise du damit die BingX-Funktionen ohne Geldeinsatz testen kannst.

Wie du am BingX-Referall-Programm teilnimmst und damit Geld verdienen kannst.

Was nötig ist, um das Trading-Tool TradingView mit der Trading-Page der Plattform zu verbinden.

Du willst auch Teil der BingX-Community sein und alles über Social Trading lernen? Dann nichts wie ab zur Anmeldung! Hier entlang.

Diese Funktionen warten auf dich

Selbstverständlich beschränkt sich das Angebot nicht auf Copy-Trading. So können Nutzer der Plattform Kryptowährungen direkt auf der Exchange kaufen. Darüber hinaus ist es möglich, Spot-Trading zu betreiben. Ferner kann man auch Derviate handeln oder mit automatisierten Handelsrobotern die Vorteile von Grid Trading genießen.

Neue Nutzer profitieren außerdem vom BingX-Bonusprogramm. Wer sich jetzt anmeldet, kann Belohnungen im Wert von bis zu 125 USDT gewinnen. Ferner gibt es ein risikofreies Earn-Programm, exklusiver Copy-Trading-Support sowie Belohnungen für die ersten Einzahlungen und ersten Trades.

BingX führt Copy-Trading-Gutscheine ein

Seit kurzem hat BingX Copy-Trading-Gutscheine eingeführt, mit denen man Verluste bei Trades decken kann. Wenn die Nutzer die Gutscheine beim Copy-Trading aktivieren, gleicht BingX alle Verluste der Copy-Trades aus. Die Gutscheine fungieren als Sicherheitsnetz und ermöglichen es den Nutzern, Positionen mit beliebten Coins wie BTC, ETH, MATIC, LUNC, OP, STG, PSG, ADA, SHIB, DOGE, CHZ und IDO zu eröffnen ohne Verluste befürchten zu müssen.

Copy-Trading ist unser einzigartiges Produktangebot und wir sind immer bestrebt, die Trading-Erfahrung für Anfänger zu verbessern. Mit der Einführung der Copy-Trading-Gutscheine können neue Nutzer Handelsstrategien einfach ausprobieren, ohne Verluste zu erleiden. Wir sind davon überzeugt, dass BingX durch die Entwicklung neuer Techniken auch weiterhin eine Vorreiterrolle spielen wird. Elvisco Carrington, PR- und Kommunikationsdirektor von BingX

BingX arbeitet auch weiterhin an neuen und innovativen Lösungen, um ein nutzerzentriertes Erlebnis für die Anwender zu schaffen. Die neueste Version der Plattform wurde am 22. September gelauncht. Sie enthält unter anderem eine neue Funktion im Bereich Standard-Futures, die nun die Anzeige der aktuellen Position der Trader unterstützt und das Benutzererlebnis an der Börse weiter verbessert.

Neugierig geworden? Hier geht’s zur Anmeldung.