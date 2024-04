So erhältst du 400.000 Shiba Inu (SHIB) gratis bei Anycoin Direct

So erhältst du 400.000 Shiba Inu (SHIB) gratis bei Anycoin Direct

In den vergangenen Wochen dominierten Memecoins mit beeindruckendem Wachstum den Kryptomarkt. Käufer von Spaßwährungen wie Pepe, Bonk oder Dogwifhat konnten sich über traumhafte Renditen freuen. Auch die Kurse schon längst etablierter Memecoins wie Dogecoin und Shiba Inu haben kräftig angezogen.

Der SHIB-Kurs stieg von Ende Februar bis Anfang März innerhalb weniger Tage von 0,00001 US-Dollar auf mehr als 0,000045 US-Dollar. Damit erhöhte sich der Preis um knapp 380 Prozent. Schon mit einem kleinen Investment konnten Anleger starke Gewinne erzielen. Wer etwa Ende Februar für 500 US-Dollar SHIB bei Anycoin Direct gekauft hat, verzeichnete im Optimalfall eine Rendite von 1.900 US-Dollar.

Guter Einstiegszeitpunkt: SHIB jetzt 40 Prozent günstiger

Investoren, die jedoch die jüngste Rallye bei Shiba Inu verpasst haben, können jetzt eine weitere Chance bekommen. Denn aktuell korrigiert nicht nur der Bitcoin-Kurs, sondern auch die Rallye der meisten Memecoins ist vorerst gestoppt. Gegenüber seinem Jahreshöchstwert vom 5. März 2024 hat SHIB/USD einen Rückgang von mehr als 40 Prozent verbucht. Der aktuelle Preis von unter 0,00003 Dollar bietet sich daher an, um vom gesunkenen Kurs zu profitieren und SHIB jetzt billiger einzukaufen, bevor die Preise wieder anziehen.

Es gibt nämlich einige Faktoren, die dafür sprechen, dass der SHIB-Preis nach der aktuellen Verschnaufpause seine Rallye fortsetzen und die bisherige Bestmarke aus diesem Jahre noch weit übertreffen könnte.

SHIB-Kurs: Noch viel Luft bis zum Allzeithoch

So zeigt die Statistik, dass SHIB aktuell noch 70 Prozent von seinem Allzeithoch bei knapp 0,00009 US-Dollar entfernt ist. Dieses datiert noch vom 28. Oktober 2021 und wurde am Ende des vergangenen Bullenmarktes erreicht. Selbst wenn SHIB im neuen Bullenmarkt nur wieder in die Nähe dieser Marke kommt, würde sich der Kauf von SHIB bei Anycoin Direct jetzt lohnen.

Zumal es exklusiv für BTC-ECHO-Leser noch einen Neukundenbonus in Höhe von 400.000 SHIB gibt. Die Token erhalten Kunden komplett kostenlos nach der Anmeldung auf der Kryptobörse und dem Kauf einer beliebigen Kryptowährung. Es ist damit auch möglich, etwa Bitcoin oder eine andere der zahlreichen gelisteten Token auf Anycoin Direct zu kaufen, um sich die beachtliche Menge an SHIB als zusätzlichen Bonus zu sichern.

Die Altcoin-Saison hat noch nicht begonnen

Das bisherige Allzeithoch wieder zu erreichen, klingt jedoch eher nach einem bescheidenen Ziel für den Memecoin. So hat etwa der Bitcoin-Preis bereits ein neues Rekordhoch in diesem Jahr erreicht, obwohl das Halving-Event noch gar nicht stattgefunden hat. In der Vergangenheit begann die Altcoin-Saison, die von parabolischen Kursanstiegen geprägt ist, jedoch erst deutlich nach der Halbierung der Miner-Belohnungen im Bitcoin-Netzwerk.

Beispielsweise fand das vergangene Halving im Mai 2020 statt. Die Altcoin-Kurse zogen jedoch erst Anfang 2021 richtig an. Die Hausse hielt bis in den Spätherbst 2021, sodass Anleger über mehrere Monate hinweg von enorm steigenden Kursen profitieren konnten.

Bei Anycoin Direct anmelden und SHIB abholen

Vergleicht man die vergangenen Zyklen mit der aktuellen Situation, befindet sich der Bullenmarkt noch in einer ganz frühen Phase. Umso höher ist das Wachstum einzuschätzen, dass der SHIB-Preis 2024 bereits erreicht hat. Doch die Chancen scheinen hoch, dass die höchsten Preise erst im weiteren Jahresverlauf oder 2025 zu sehen sein werden. Für Anleger ist deshalb jetzt noch ein guter Zeitpunkt, sich bei Anycoin Direct anzumelden, die kostenlosen SHIB einzusammeln und sich für den weiteren Bull Run zu wappnen.

BTC-ECHO-Leser, die von diesem exklusiven Neukundenangebot profitieren möchten, können sich in wenigen Minuten bei Anycoin Direct anmelden. Nach der unkomplizierten Registrierung und dem Kauf einer beliebigen Kryptowährung kann der Bonus von 400.000 SHIB beansprucht werden.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden