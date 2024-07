Shiba Shootout: Memecoin will Gaming und Community vereinen

Neue Krypto-Projekte suchen stets nach Nischen, wollen eine Community aufbauen und Nachfrage generieren. Schon im Presale lohnt sich ein Blick auf die grundlegenden Aspekte, um potenzielle Chancen frühzeitig zu erkennen und zu nutzen.

Bereits in den ersten Tagen seines Presales konnte der neue Memecoin Shiba Shootout über 600.000 US-Dollar einsammeln. Doch warum ist das Interesse bei Anlegern so hoch?

Shiba Shootout möchte mehr als ein Memecoin sein

Shiba Shootout bietet zunächst einmal typische Merkmale eines Memecoins. In der digitalen Welt von Shiba Gulch versammeln sich Shiba-Fans, fordern einander heraus, teilen Memes und nehmen an spannenden Shootouts teil – das ist der Plan des Teams. Als neues Play-to-Earn-Spiel (P2E) im Wild-West-Krypto-Stil hat Shiba Shootout sowohl bei Google Play als auch im Apple App Store nach eigener Angabe eine Zulassung erhalten. Die Veröffentlichung stehe kurz bevor.

So beschreibt das Team von Shiba Shootout die Vision hinter dem neuen Krypto-Projekt wie folgt: “Shiba Shootout ist nicht nur ein Memecoin, sondern ein von der Community betriebenes Projekt, das Kreativität, Wettbewerb und Kameradschaft in einer vom Wilden Westen inspirierten Umgebung verbindet. Mit Charakteren wie Marshal Shiba und den Shiba Sharpshooters und einer pulsierenden Stadt wie Shiba Gulch als Kulisse, bietet Shiba Shootout ein einzigartiges und intensives Erlebnis für Krypto-Fans.”

Shiba Shootout: Vielseitiges Ökosystem

Das Shiba Shootout-Ökosystem zeichnet sich durch eine Vielzahl an Funktionen aus, die sowohl die Unterhaltung der Nutzer als auch deren aktive Teilnahme fördern sollen.

Ein zentraler Bestandteil ist das “Posse Rewards”-Programm, das Mitglieder dazu ermutigt, Freunde in die Shiba-Shootout-Community einzuladen. Sowohl der Werber als auch der neue Teilnehmer erhalten Bonus-Token, was das Wachstum der Community fördern soll.

Eine weitere Funktion sind die “Campfire Stories”-Sessions, in denen Community-Mitglieder ihre Krypto-Erfahrungen in einem entspannten Umfeld teilen können. Die unterhaltsamsten Geschichten werden mit Token belohnt, was den Zusammenhalt innerhalb der Community weiter stärken soll. Ein lebendiges Ökosystem ist der Plan.

Die “Token Governance Roundups” bieten den Token-Inhabern ferner die Möglichkeit, über wichtige Projektentscheidungen abzustimmen. Shiba Shootout ist also nicht nur Memecoin, sondern auch Governance-Token.

Mehr über Shiba Shootout erfahren

Lotterie und Staking-Renditen

Mit dem “Lucky Lasso Lottery”-System können Nutzer Lottoscheine mit Shiba-Shootout-Token kaufen und die Chance auf diverse Krypto-Preise nutzen. Ein Teil der Einnahmen jeder Lotterie wird für wohltätige Zwecke verwendet.

Das “Cactus Staking” ermöglicht es Nutzern, ihre Token in einer digitalen Wüstenlandschaft zu staken. Je länger die Token gestaket werden, desto mehr Belohnungen sammeln sie.

Schließlich bietet die Funktion “Savings Saddlebags” eine Möglichkeit zum Sparen. Nutzer können automatisch einen Prozentsatz ihrer Token in eine spezielle Wallet transferieren, wo diese für einen bestimmten Zeitraum gesperrt werden und zusätzliche Token als Belohnung verdienen.

Mit den zahlreichen Beispielen an Features bietet das Shiba Shootout-Ökosystem eine interessante Mischung aus spielerischen und praktischen Funktionen. Diese fördern bestenfalls nicht nur das Engagement der Nutzer, sondern bieten auch vielfältige Möglichkeiten zur Teilnahme und Belohnung innerhalb der Memecoin-Community.

Starke Tokenomics: Wachstum für Shiba Shootout

Bei neuen Coins sind die Tokenomics besonders wichtig, da sie Aufschluss über die Verteilung und Verwendung der Token geben. Diese helfen also, das langfristige Potenzial und die Nachhaltigkeit eines Projekts zu bewerten, indem sie zeigen, wie die Tokens für verschiedene Zwecke eingesetzt werden.

Die Tokenomics von Shiba Shootout ist folgendermaßen aufgebaut: Der Rootin’ Tootin’ Shooter Fund erhält 5 Prozent der Tokens (110 Millionen), was ausreichend Mittel für zukünftige Entwicklungen bereitstellt. Das Marketing erhält wiederum 20 Prozent (440 Millionen), um das Projekt bekannt zu machen und zu fördern. Die Liquidität wird mit 10 Prozent (220 Millionen) unterstützt, was die Stabilität des Handels sichert. Hier sollen die Trader bald schon SHIBASHOOT ohne großes Slippage handeln können.

Weitere 10 Prozent (220 Millionen) gehen in die Projektmittel, um laufende Kosten zu decken. Der Presale umfasst 35 Prozent (770 Millionen) der Token, was einen starken Anreiz für frühe Investoren bietet. Schließlich sind 20 Prozent (440 Millionen) für Staking reserviert, um langfristige Beteiligung und Belohnungen zu fördern.

SHIBASHOOT kaufen und für bis zu 1883 % APY staken

Wer über ein Investment in Shiba Shootout nachdenkt, profitiert als früher Käufer von den steigenden Preisen. Denn alle paar Tage gibt es eine fixe Preiserhöhung im Vorverkauf, sodass Early-Adopters immer mehr Buchgewinne aufbauen können.

Direkt nach dem Kauf können Anleger ihre SHIBASHOOT Token dann staken. Staking ist bei neuen Kryptowährungen beliebt, weil es ein passives Einkommen ermöglicht und gleichzeitig das verfügbare Token-Angebot verknappt. Nutzer verdienen Belohnungen, indem sie ihre Token halten und dem Netzwerk zur Verfügung stellen. Aktuell liegt die Staking-Rendite noch bei 1.883 Prozent APY. Diese wird natürlich weiter sinken, wenn mehr Anleger ihre Token staken.

Mit Shiba Shootout entsteht ein neues Ökosystem, das Gaming, Memes und Community miteinander verbindet. Eine initiale Nachfrage ist vorhanden. Natürlich sollte einem Kauf neuer Coins stets eine eigenständige Analyse vorgelagert sein.

