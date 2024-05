Sei, Fantom, Near und Co.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Altcoins aktuell am meisten profitieren

Welche Gründe hinter den teils massiven Kursexplosionen stecken

Was Nvidia, ChatGPT, die Inflation in den USA und Videospiele damit zu tun haben

Nach der gestrigen Verkündung der US-Inflationszahlen für den Monat April, demzufolge die Teuerungsrate in den Vereinigten Staaten auf 3,4 Prozent gefallen ist, reagieren die Kurse von Bitcoin und vielen Altcoins im Krypto-Space äußerst bullish. Im 24-Stunden-Vergleich können BTC-Investoren sich über ein Plus von über sechs Prozent auf aktuell 66.303 US-Dollar freuen. Doch im Vergleich zu Altcoins wie Sei, Fantom, Near und Co. ist das ein relativ überschaubares Wachstum – denn diese stiegen zum Zeitpunkt des Schreibens um bis zu 23 Prozent.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden