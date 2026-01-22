App herunterladen
Kurs-Update 

Sandbox bricht aus: Steht SAND vor dem Comeback?

Der Token des Blockchain-Spiels The Sandbox ist Tagessieger am Kryptomarkt. Ist das das Comeback des Metaverse?

Daniel Hoppmann
Ethereum-Kurs2,986.66 $1.90 %
The Sandbox wird auf einem Smartphone-Bildschirm angezeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie geht es mit SAND weiter?

Unter den 100 wertvollsten Kryptowährungen erlebt SAND den größten Zuwachs der letzten 24 Stunden. Insgesamt stieg der Token des Blockchain-Gaming-Projekts The Sandbox um über 14 Prozent. Es ist die erste Kurserholung seit August, als das Entwicklerteam die halbe Belegschaft entlassen hatte. Die große Frage lautet: Ist sie nachhaltig?

Sandbox Kursstruktur und Trend

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der SAND-Kurs zwischen 0,1734 USD (Hoch) und 0,1441 USD (Tief, letzte 3 Kerzen). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,1691 USD und damit deutlich über dem Vortagesschluss von 0,1443 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 450.094.000 USD.

Der Kurs notiert deutlich über dem EMA‑20 (0,1487 USD) und zeigt eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 0,1487 USD (EMA‑20) und 0,1353 USD (Fibonacci‑Retracement), Widerstände bei 0,1734 USD (aktuelles High) und rund 0,2000 USD. Solange der Kurs oberhalb des EMA‑20 bleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage bullisch.

Sandbox Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei 74,3 und signalisiert überkauftes Momentum. Das Histogramm zeigt eine steigende positive Beschleunigung, was kurzfristige Trendstärke bestätigt.

SAND Volatilität & Risiko

Die Bollinger‑Band‑Breite beträgt rund 0,0157 USD (Oberband minus Unterband). Das deutet auf erhöhte kurzfristige Schwankungen und eine angespannte Marktphase hin.

Kurzfrist-Prognose SAND und Fazit

Kurzfristig ist die Prognose für SAND am 22. Januar 2026 bullisch, aber mit erhöhtem Risiko. Unterstützungen: 0,1487 USD (EMA‑20), 0,1353 USD (Fibonacci); Widerstände: 0,1734 USD und 0,2000 USD.

Ein Ausbruch über 0,1734 USD mit Volumenbestätigung könnte den Aufwärtstrend bis 0,2000–0,2500 USD fortsetzen. Fällt SAND unter 0,1487 USD und verliert dabei den RSI unter 60, droht eine Korrektur Richtung 0,1353–0,1100 USD.

Empfohlenes Video
Bitcoin rutscht unter 88.000 USD – War’s das mit der Erholung?

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

