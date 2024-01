Geld vom Bankkonto in Kryptowährungen zu tauschen oder umgekehrt Bitcoin & Co. in Euro zu wechseln, ist oftmals umständlich und dauert lange. Viele Nutzer suchen seit Langem nach einer smarten Lösung für dieses Problem. Eine neue App nimmt sich genau dieser Herausforderung an.

Renegade macht den Tausch von Währungen einfach und schnell. Getauschte Beträge sind kurzfristig auf der Wallet oder dem IBAN-Konto verfügbar.

Alles aus einer Hand: IBAN-Konto, Visa-Karte und Krypto-Service

Bisherige Ansätze im Bereich Krypto- und traditionelle Bankdienstleistungen scheiterten häufig an der Schwierigkeit, geeignete Partner zu finden, die an einer effektiven Kombination beider Dienste interessiert sind. Renegade hat es jedoch geschafft, die richtigen Partner zusammenzubringen, um sowohl Kryptowährungstransaktionen als auch traditionelle Bankdienstleistungen nahtlos zu integrieren. Anders als andere Anbieter, die nur Ein- oder Auszahlungen auf IBAN-Konten des Benutzers ermöglichen, geht Renegade einen Schritt weiter.

Ziel ist es, Nutzern ein vollwertiges IBAN-Konto für Überweisungen, Gehaltsempfang, Mietzahlungen und eine Visa-Karte zur Verfügung zu stellen, kombiniert mit den Vorteilen von Kryptowährungen. Alle Dienstleistungen lassen sich über eine einzige App verwalten.

Mit der App von Renegade erhalten viele Menschen einen einfachen Zugang zu Kryptowährungen, die zwar gerne investieren würden, aber von dem bisher umständlichen Einstieg abgeschreckt wurden. Renegade zielt darauf ab, nicht nur für erfahrene Krypto-Nutzer, sondern auch für Einsteiger eine einfache Lösung anzubieten. Renegade steht vor der Chance, sich als globaler Akteur im Bereich Krypto- und Bankdienstleistungen zu etablieren, und besitzt ein enormes Potenzial für weltweites Wachstum.

Renegade App: Hohe Nachfrage, schnell registrieren

Die erste Version der Renegade App ist bereits live. Nutzer können sich für ein IBAN-Konto registrieren, allerdings besteht aufgrund des hohen Andrangs eine Warteliste, um einen komfortablen Zugang für alle neuen Kunden zu gewährleisten. Aktuell wird intensiv an der Integration der Krypto-Funktionen gearbeitet, und ein baldiges Update steht bevor.

Alle Kunden profitieren von dem Reward-Programm, bekannt als Cashback, bei Einkäufen mit ihrer Visa Debitkarte von Renegade. Frühe Investoren genießen dabei den Vorteil außergewöhnlich hoher Rewards als Anerkennung für ihr frühes Engagement.

Die dafür benötigten Founderskarten sind auf 555 Stück limitiert, bieten bis zu 9 Prozent Rewards (Cashback), 8 Benefits à 10 € (Rückerstattung von Abos & Einkäufen), einen Airport-Lounge-Zugang sowie ein IBAN-Konto ohne Kontoführungsgebühren.

Aktuelle Angebote und detaillierte Informationen zu den Rewards und Benefits findet ihr im Renegade-Shop.

RENEGADE NFT: Für clevere Investoren

Renegade bietet derzeit spezielle NFTs für Investoren an, die mit zusätzlichen Vorteilen, auch für die Visa-Karte, verbunden sind. Diese NFTs sind sowohl als Investition attraktiv als auch aufgrund ihrer exklusiven Benefits begehrt und können von den Investoren gehandelt werden. Zur Auswahl steht die Visa-Karte als Carbon Card oder als Black Card, jeweils verbunden mit vielen exklusiven Vorteilen.

Exklusive Vorteile der CARBON CARD:

6 Benefits à 10 €: Wähle die Rückerstattung aus einer Liste von über 100 Anbietern 5% Rewards in RNG: Erhalte 5% Rückvergütung in RNG-Tokens für Einkäufe mit deiner VISA Karte. 666.666 RNG-Token: Starte mit einer großzügigen Menge an RNG-Tokens Zugang zur Flughafen-Lounge (plus eine zusätzliche Person): Reise mit Stil und Komfort mit Zugang zu exklusiven Flughafen-Lounges rund um den Globus für dich und eine Begleitperson. Carbon Card als NFT (handelbar): Besitze ein einzigartiges, handelbares NFT, welches die o. g. Vorteile gewährt. Frühzeitiger Zugang – Warteliste umgehen

Mehr zur CARBON NFT

Exklusive Vorteile der BLACK CARD:

4 Benefits à 10 €: Wähle die Rückerstattung aus einer Liste von über 100 Anbietern 3% Rewards in RNG: Erhalte 3% Rückvergütung in RNG-Tokens für Einkäufe mit deiner Visa-Karte. 333.333 RNG-Token: Starte mit einer ansehnlichen Menge an RNG-Tokens. Zugang zur Flughafen-Lounge: Genieße als Karteninhaber exklusiven Zugang zu Flughafen-Lounges. VISA-Karte als NFT (handelbar): Besitze eine einzigartige VISA-Karte als handelbares NFT. Frühzeitiger Zugang – Warteliste umgehen

Mehr zur BLACK NFT

Renegade Squad: Ausgaben individuell planen

Squad-Pakete ermöglichen den Kunden, unterschiedliche monatliche Ausgabenlimits für Rewards festzulegen. Das ermöglicht es den Nutzern, ihre Vorteile abhängig von persönlichen Präferenzen und Ausgabengewohnheiten zu optimieren.

Über die Squad-Pakete und das geplante Renegade-Ökosystem wird in weiteren Artikeln ausführlich berichtet.

