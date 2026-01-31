Kurzfristig mag das Sentiment bearish sein für Render. Allerdings gibt es Indikatoren, die auf eine Trendwende deuten. Alle Infos.

Render-Prognose: Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden

Kaum ein Krypto-Projekt hat in der letzten Woche so sehr leiden müssen wie Render. Im Zuge der allgemeinen Turbulenzen am Krypto-Markt verlor der AI Coin über die vergangene Woche rund 20 Prozent. Unter den wertvollsten 100 Kryptowährungen ist Render damit einer der größten Verlierer. Aber es gibt vorsichtigen Grund für Optimismus – zumindest, wenn man der Chartstruktur vertraut.

Render Struktur & Trend

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 1,728 USD (High) und 1,615 USD (Low). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,622 USD und damit bei −2,58 % gegenüber dem Schlusskurs vor 24 Stunden von 1,665 USD. Volumen war zuletzt moderat rückläufig, die kurzfristige Spanne reduzierte sich auf den genannten Bereich. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 842.557.000 USD.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA-20 (1,74297 USD) und zeigt eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs, was die kurzfristige Abwärtsstruktur bestätigt. Direkte Unterstützung liegt bei 1,615 USD (Fibonacci-Ende / jüngstes Tief), gefolgt vom Bollinger-Unterband bei 1,548 USD; Widerstände finden sich bei 1,728 USD (letzte Hochs) und dem EMA-20 bei 1,743 USD. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, bleibt die Marktlage kurzfristig bärisch.

Momentum-Check Render

Der RSI(14) liegt bei 25,6 und signalisiert damit ausgeprägte Überverkauftheit. Das Histogramm deutet auf eine Beschleunigung des Abwärtsdrucks, was kurzfristige Gegenbewegungen begrenzen kann.

Render Volatilität & Risiko

Die Bollinger-Bänderbreite liegt aktuell bei rund 0,45 USD (Oberband 1,994 USD / Unterband 1,548 USD) und zeigt moderate, aber nicht extreme Schwankungen. Der Markt befindet sich in einer konsolidierenden Phase mit angespannten Bedingungen, solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt.

Kurzfristige Prognose Render & Fazit

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen: 1,615 USD (Fibonacci/jüngstes Tief) und 1,548 USD (Bollinger-Unterband); Widerstände: 1,728 USD (letztes Hoch) und EMA-20 bei 1,743 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,743 USD würde die bärische Struktur schwächen und Raum für eine Erholung bis ~2,10 USD eröffnen. Ein Bruch unter 1,615 USD dürfte die Abwärtsdynamik verstärken und Zielzonen um 1,30–1,50 USD wahrscheinlicher machen.

