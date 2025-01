In diesem Artikel erfährst du: Warum BlackRock und Co. so überzeugt sind von der Tokenisierung

Von welchen Asset-Klassen das RWA-Wachstum getrieben wird

Warum dank Trump nun ein RWA-Boom folgen könnte

Welche Coins davon am meisten profitieren könnten

Im so aufregenden Wilden Westen des Krypto-Space scheint die Tokenisierung von Real World Assets (RWA), also realen Vermögenswerten, geradezu langweilig. Doch auch wenn das Narrativ nicht so unterhaltsam ist wie Memecoins und weniger innovativ als KI-Agenten: Das dahintersteckende Kapital sucht wohl seinesgleichen. Traditionelle Vermögensklassen im Wert von mehreren Billionen US-Dollar sollen so in den nächsten Jahren auf die Blockchain gebracht werden. Und die Adoption schritt bereits 2024 stark voran. Besonders Stablecoins boomten. Doch das dürfte erst ein kleiner Vorgeschmack gewesen sein.

