Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Der neue Solana-basierte Memecoin Poodlana (POODL) hat in seinem insgesamt 30-tägigen Presale schon 4,4 Millionen Dollar von Investoren erhalten. Nach eigenen Angaben markiere diese Summe einen bedeutenden Meilenstein für das Projekt. Und es unterstreiche seine starke Position im zunehmend umkämpften Kryptomarkt.

Poodlana: Ein Memecoin mit spezieller Zielgruppe

Poodlana will sich von anderen Memecoins, die oft als kurzlebige Trends betrachtet werden, abheben. Der Coin wurde speziell entwickelt, um die Aufmerksamkeit asiatischer Anleger zu gewinnen. Sie spielen eine bedeutende Rolle im globalen Handel mit Memecoins. Schätzungen zufolge findet etwa 80 Prozent ihres Handels während der asiatischen Börsenzeiten statt, was die strategische Bedeutung dieser Region verdeutlicht. Zudem sind einige Analysten der Ansicht, dass der Kontinent die meisten globalen Memecoin-Trends hervorbringt.

Der Coin nutzt die Popularität des Pudels, einer Hunderasse, die besonders in Asien geschätzt ist. Diese Fokussierung auf eine bestimmte Zielgruppe soll dazu beitragen, Poodlana von anderen Projekten abzugrenzen. Im Gegensatz zu vorübergehenden Modeerscheinungen wird darauf spekuliert, dass die dauerhafte Wertschätzung von Pudeln in Asien auch langfristiges Interesse an Poodlana auslösen kann.

Poodlana folgt dabei auf andere Memecoins, die in Asien sehr erfolgreich sind. Dazu zählen Biaoqing und Solana Memecoins wie PeiPei, dogwifhat und catwifhat, die weltweite Aufmerksamkeit erreicht haben.

Potenzial im FashionFi-Markt nutzen

Poodlana beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Memecoin-Markt. Das Projekt hat sich auch im Bereich FashionFi positioniert, einer wachsenden Schnittstelle zwischen Mode und Blockchain-Technologie. Der globale NFT-Markt, der laut Prognosen in diesem Jahr einen Umsatz von 2,378 Milliarden US-Dollar erreichen soll, bietet vielfältige Möglichkeiten für Projekte wie Poodlana. Das Projekt nutzt Plattformen wie X (ehemals Twitter), um wöchentliche “Meme-Catwalks” zu veranstalten, die die Synergien zwischen Mode und Krypto aufzeigen.

Schub durch möglichen Solana-ETF und Trump-Politik erwartet

Die allgemeine Marktstimmung für Solana-basierte Memecoins ist derzeit positiv und einige der Projekte verzeichneten 2024 bereits erhebliches Wachstum. Poodlana könnte von diesem Trend ebenfalls profitieren. Die Einreichung von Anträgen für einen Solana-ETF, Trumps Idee, eine nationale Bitcoin-Reserve zu schaffen, und Goldman Sachs’ Ankündigung, bis Ende des Jahres drei Tokenisierungsprojekte zu starten, dürften den Memecoin-Hype weiter befördern.

Ausblick und nächste Schritte

Der Presale von Poodlana endet in 10 Tagen, am 16. August, mit der anschließenden Einführung des Tokens auf dezentralen Börsen (DEX) innerhalb von nur 60 Minuten. Interessierte Anleger haben bis dahin die Möglichkeit, die Token zu einem reduzierten Preis zu erwerben. Außerdem steigt der Preis von POODL während des Presales alle 72 Stunden.

Weitere Informationen über Poodlana und die Möglichkeit, POODL-Token zu kaufen, finden sich auf der offiziellen Website des Projekts.

