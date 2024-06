Polymarket: So tippst du mit Krypto auf die Fußball-EM 2024

Besser als Tipico und Co.?

In diesem Artikel erfährst du: Was Polymarket von traditionellen Wettanbietern unterscheidet

Wie Polymarket funktioniert

Wie du Schritt für Schritt auf die Fußball-EM 2024 tippen kannst

Worauf du bei der Nutzung von Polymarket achten musst

In Zeiten großer Sportereignisse wie der Fußball-Europameisterschaft boomt das Geschäft von Wettanbietern und auch Polymarket, ein dezentraler Prognosemarkt, kann von diesem Hype profitieren. Das Krypto-Projekt baut auf der Polygon Blockchain auf und ermöglicht jedem, der über ausreichend Kryptowährung und eine Web3 Wallet wie MetaMask verfügt, auf den Ausgang von realen und digitalen Ereignissen zu wetten. Das Besondere an Polymarket ist, dass man nicht nur auf Ereignisse in der Krypto-Welt, sondern auch auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen, Inflationsdaten, den erfolgreichsten Kinofilm des Jahres oder die Ergebnisse der Spiele der Fußball-EM 2024 wetten kann – und das alles mit USDC.

In diesem Artikel erfährst du Schritt für Schritt, wie du Polymarket verwenden kannst, um auf die EM 2024 zu wetten. Wir zeigen dir, wie du deine Krypto-Wallet einrichtest, Wetten platzierst und von möglichen Gewinnen profitierst.

