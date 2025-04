In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Polkadot (DOT) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Polkadot (DOT) sendet auf dem Tageschart derzeit interessante technische Signale. Der Kurs testet aktuell den Widerstand am 50-Tage-EMA – ein Bereich, der kurzfristig entscheidend für die weitere Entwicklung sein dürfte. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke könnte ein erster Hinweis auf einen möglichen Trendwechsel sein.

Besonders hervorzuheben ist die aktuelle Position am oberen Rand eines seit mehreren Wochen bestehenden Abwärtstrendkanals. Sollte DOT diesen nach oben verlassen, würde das Raum für eine weitere Aufwärtsbewegung schaffen. In diesem Fall rückt der 200-Tage-EMA als nächstes technisches Ziel in den Fokus – eine Marke, die von vielen Marktteilnehmern beobachtet wird.

Die Heatmap (oben rechts im nachfolgenden Chart) stützt diese Einschätzung: Der Bereich um 4 US-Dollar wurde liquiditätsseitig vollständig abgearbeitet und hat offenbar als Unterstützung gedient. Die dort aufgebaute Nachfrage könnte die Grundlage für den jüngsten Anstieg gebildet haben.

Ob dieser Ausbruch Bestand hat, hängt maßgeblich von der Entwicklung des Gesamtmarkts ab – insbesondere von Bitcoin. Eine anhaltende Stärke bei BTC könnte auch DOT weiter stützen. Umgekehrt würde eine Schwächephase bei Bitcoin die Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer erhöhen.

DOT Tageschart mit Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Entscheidende Widerstandszone in Sicht

Auch auf dem 4-Stunden-Chart lässt sich eine klare Aufwärtsstruktur erkennen. Der Kurs nähert sich nun der Widerstandszone bei 4,50 US-Dollar – ein Preisniveau, das in der Vergangenheit wiederholt für Ablehnungen sorgte. Eine erste Reaktion an dieser Stelle erscheint daher wahrscheinlich.

Auf der Unterseite wirkt der 50er EMA stabilisierend. Der jüngste Kursanstieg hat den gleitenden Durchschnitt deutlich nach oben gezogen. Sollte es zu einer Konsolidierung kommen, könnte der EMA als Unterstützung fungieren und dem übergeordneten Trend weiterhin Auftrieb verleihen.

Der RSI (Relative Strength Index) bewegt sich aktuell im überkauften Bereich (rund 75 Punkte), was kurzfristig auf eine Überhitzung hinweist. Eine Konsolidierung oder ein leichter Rücksetzer wäre unter diesen Umständen nicht ungewöhnlich. Gleichzeitig bleibt das Histogramm im MACD (Moving Average Convergence Divergence) im positiven Bereich – ein Indiz dafür, dass das Momentum noch intakt ist.

Spannend ist auch die Entwicklung auf der Liquidationsseite: In den vergangenen Stunden wurden viele Short-Positionen in der aktuellen Preisspanne aufgelöst. Das eröffnet dem Markt nun die Möglichkeit, gezielt Long-Positionen ins Visier zu nehmen – vorausgesetzt, es erfolgt keine abrupt negative Reaktion im Gesamtmarkt.

DOT 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

