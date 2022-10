Die Phemex Trader’s Arena ist wieder am Start. Auf die Teilnehmer des Trading-Wettbewerbs wartet ein Preispool von 750.000 US-Dollar.

Seit dem 18. Oktober um 8:00 Uhr ist es wieder so weit: Die Phemex Trader’s Arena hat ihre Tore geöffnet und lockt Trader aus aller Welt zum Kampf um einen fetten Preispool.

Bei dieser fünften Ausgabe der Phemex Trader’s Arena können Trader gegeneinander antreten und um den Preispool von 750.00 US-Dollar kämpfen. Am Ende werden die Preise sowohl an Teams als auch an einzelne Trader verteilt. Wie schon beim letzten Contest werden alle USD-Margin-Contracts und alle inversen BTC-USD-Contracts gezählt. Auch die Struktur des Wettbewerbs und der Preispool bleiben unverändert.

Gewinn-Booster durch Copy Trading

Das Besondere? Dieses Mal können Trader die neu eingeführte Copy-Trading-Funktion nutzen und ihre Trading Experience steigern. Team Captains, die sich dabei besonders hervortun, werden ermutigt, sich als Top Trader zu bewerben. Ihre Team-Kollegen können ihre Aktionen dann einfach mit einem Klick kopieren. So können die einzelnen Teilnehmer die gleichen Strategien wie die Experten anwenden und das Team Building unterstützen. Die Top Trader selbst können wiederum an den Gewinnen teilhaben, die jene erzielen, die sie kopieren – eine Win-Win-Situation!

Da fast alle Kontrakte verfügbar sind, wird die Rendite der Teilnehmer sowohl für das USD- als auch für das BTC-Handelskonto berechnet. Der höhere Return of Investment (ROI) wird schließlich verwendet, um den endgültigen ROI für das Team zu berechnen. Um die individuellen Belohnungen zu berechnen, zieht Phemex wiederum die Gesamt-PnL auf den USD- und BTC-Konten heran.

Also schnell anmelden und schon einmal die Finger trainieren!

Oktober um 6:00 Uhr – 31. Oktober um 6:00 Uhr: Anmeldezeitraum für Captain und Team Okt. um 6:00 Uhr – 14. Nov. um 6:00 Uhr: Wettbewerbszeitraum November bis 13. Dezember: Preisverteilung

Teilnehmer Preispool (USD)

Der Preispool für die Phemex Trader’s Arena hängt davon ab, wie viele Teilnehmer es gibt. Je mehr Teilnehmer, desto größer der Preispool! Also beeilt euch und stellt eure Teams zusammen, schnallt euch an und macht euch bereit, zu traden. 750.000 US-Dollar in BTC warten darauf, von euch beansprucht zu werden.

Teilnehmer Gesamtpreispool (USD)

200-499: 3.000 US-Dollar

500-999: 14.000 US-Dollar

1.000-1.999: 43.000 US-Dollar

2.000-3.999: 86.000 US-Dollar

4.000-5.999: 236.000 US-Dollar

6.000-7.999: 354.000 US-Dollar

8.000-9.999: 600.000 US-Dollar

10.000-13.999: 750.000 US-Dollar

Teamgröße und Belohnungen für die Captains

In dieser Ausgabe der Trading-Arena werden wir mit den Belohnungen für Team-Captains fortfahren. Jede Person, die erfolgreich ein Team bilden kann, erhält einen Preis, der sich nach der Teamgröße richtet. Falls sie Copy-Trading-Top-Trader sind, können sie die Gewinnchancen ihres Teams erhöhen.

Teammitglieder Belohnungen für Captains

10: 300 US-Dollar

20: 500 US-Dollar

30: 700 US-Dollar

50: 1,300 US-Dollar

100: 2,500 US-Dollar

150: 4,000 US-Dollar

200: 6,000 US-Dollar

Format des Wettbewerbs

Trader, die genügend Einfluss haben, um ein großes Team um sich zu scharen, können sich hier als Team Captains bewerben. Alle qualifizierten Trader können sich den Teams oder Captains ihrer Wahl anschließen.

Ein gültiges Team muss aus mindestens zehn Mitgliedern bestehen. Alle Teams, die diese Bedingung bis zum Beginn des Wettbewerbs nicht erfüllen, werden aufgelöst. Die Mitglieder werden dann nach dem Zufallsprinzip anderen qualifizierten Teams zugewiesen.

Die Rangfolge der Teams basiert auf der durchschnittlichen Kapitalrendite (ROI) der zehn besten Trader eines jeden Teams. Alle Teilnehmer werden auch auf individueller Ebene gewertet und belohnt. Im Gegensatz zu den Team-Ranglisten basiert die individuelle Wertung auf Gewinnen und Verlusten (Profits and Losses, PnL).

Informationen darüber, wie wir die Formeln für den individuellen ROI und den Team-ROI berechnen werden, findet ihr auf der Wettbewerbsseite.

Aufteilung der Preise

Der endgültige Preispool wird in zwei Preiskategorien aufgeteilt: Team-Preise und Einzelpreise.

Die Teampreise machen 78 Prozent des endgültigen Preispools aus. Die Aufteilung sieht folgendermaßen aus:

Das Team auf Platz 1 erhält 25 Prozent des gesamten Preispools.

Das Team auf dem 2. Platz erhält 15 Prozent des gesamten Preisgeldes

Das Team auf dem 3. Platz erhält 8 Prozent des gesamten Preispools

Die Teams auf den Plätzen 4-10 erhalten einen gleichen Anteil von 30 Prozent des gesamten Preispools.

Die Captains eines Gewinnerteams erhalten 40 Prozent des Preises ihres jeweiligen Teams.

Die 10 besten Teammitglieder jedes Gewinnerteams erhalten 30 Prozent des Preises ihres Teams zu gleichen Teilen. Alle anderen Teammitglieder teilen sich die restlichen 30 Prozent.

Wenn ein Siegerteam weniger als 20 Mitglieder hat, erhält der Kapitän 40 Prozent des Preises, während die restlichen 60 Prozent zu gleichen Teilen unter den übrigen Teammitgliedern aufgeteilt werden. Konten mit einem Transaktionsvolumen von weniger als 500 USD während des Wettbewerbszeitraums werden nicht prämienberechtigt sein.

Die Einzelpreise belaufen sich auf 22 Prozent des endgültigen Preispools. Die Aufteilung sieht folgendermaßen aus:

Der 1. Platz erhält 8 Prozent des gesamten Preispools

Der 2. Platz erhält 5 Prozent des Gesamtpreises

Der 3. Platz erhält 2 Prozent des gesamten Preispools

Der 4. bis 10. Platz erhält einen gleichen Anteil von 7 Prozent des gesamten Preispools.

Weitere Bedingungen

Benutzer sind nur mit einem einzigen Konto teilnahmeberechtigt. Bitte vergewissert euch vor der Teilnahme, dass die E-Mail-Adresse, die ihr zur Teilnahme am Wettbewerb verwendet, mit einer gültigen Phemex UID verbunden ist.

Achtet bei der Angabe der E-Mail-Adresse auf die Groß- und Kleinschreibung.

Wenn der Nettowert des BTC-Handelskontos eines Nutzers zu Beginn des Wettbewerbs unter 0,005 BTC oder der Nettowert des USD-Handelskontos unter 100 USD liegt, wird der anfängliche Nettowert weiterhin als 0,005 BTC bzw. 100 USD berechnet.

Alle weiteren Regeln, Preisaufteilungen und Anforderungen für dieses Gewinnspiel findet ihr hier.