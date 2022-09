Phemex ist eine der vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Börsen, auf der Nutzer ihre Kryptowährungen in Gewinne verwandeln können. Die Börse entstand im Jahre 2019 aus der Not heraus, denn die Gründer nahmen einen Mangel an professioneller Etikette, Glaubwürdigkeit und Kundenbetreuung in der Welt der Krypto-Börsen wahr.

Das Ziel der Kryptobörse, die zum jetzigen Zeitpunkt über 2 Millionen weltweite Nutzer verzeichnet, ist, jedem die Möglichkeit zu geben, Kryptowährungen kinderleicht zu handeln und das Risiko der Kryptomärkte effizient zu kontrollieren.

Die Börse hat ihren Geschäftssitz in Singapur und wird von acht ehemaligen Führungskräften von Morgan Stanley geleitet. Derzeit beschäftigt die Börse Hunderte von Mitarbeitern, um ihren Händlern und Anlegern rund um die Uhr die bestmögliche Erfahrung zu bieten.

Besuche die offizielle Seite von Phemex und lege noch heute los.

Die wesentlichen Merkmale und Vorteile von Phemex

Momentan befindet sich Phemex auf Platz 6 der Börsen nach täglichem Handelsvolumen. Die Plattform ermöglicht gebührenfreien Spot-Handel von über 250 Kryptowährungen und eine Akademie mit über 400 Krypto-Artikeln für Neuanfänger und Fortgeschrittene.

Der Handel von Krypto-Derivaten ist dabei mit bis zu hundertfacher Hebelwirkung möglich. Das Angebot reicht von den bekanntesten Handelspaaren wie BTCUSD, ETHUSD, ADAUSD bis hin zu beliebten unbekannteren Handelspaaren wie APEUSD, CHZUSD oder IMXUSD.

Anders als bei vielen anderen Börsen benötigt man keine ausgefüllte KYC (Identifikation), um die Plattform zu nutzen. Nutzer können auf diese Weise noch heute mit der Web-Version oder eigenen Mobile-App von Phemex zu handeln beginnen.

Mit dem Phemex Demo-Konto können unerfahrene und erfahrene Nutzer ihre Handelsstrategien ohne Risiko erproben. Wenn doch mal ein Problem auftauchen sollte, bietet Phemex einen Kundensupport, der rund um die Uhr für dich da ist, sodass du jederzeit reibungslos handeln kannst.

Ein Willkommensprogramm, das sich sehen lassen kann

Phemex bietet ein großzügiges Willkommensprogramme für Nutzer, die sich auf der Plattform neu anmelden. Bei Eröffnung eines Kontos dürfen diese sich über eine Menge Boni und Vergünstigungen für die Nutzung der Plattform freuen.

Dabei können sie ihr Hauptkonto in mehrere Sub-Konten aufteilen, um problemlose verschiedene Trading-Strategien anzuwenden. Der Spot-Handel ist, wie erwähnt, kostenlos. Im Bereich des Derivate-Handels zahlen Abnehmer eine Gebühr von 0,075 Prozent und Bereitsteller werden mit 0,025 Prozent des Handelsvolumens vergütet.

Mit 300.000 Transaktionen pro Sekunde und Auftragsantwortzeiten von weniger als 1 Millisekunde ist Phemex eine der effizientesten Börsen der Krypto-Welt. Institutionelle Händler und Quant-Trader können sich über die FIX API von Phemex freuen. Des Weiteren bietet Phemex Krypto-Zinskonten an. Lege deine ETH, BTC, USDC und viele weitere Kryptowährungen an und verdiene eine APY von bis zu 5 Prozent.

Dabei sind deine Kryptowährungen durch die Verwahrung in einem Cold Storage jederzeit sicher. Transfers erfordern weiter eine 2-stufige Offline-Signatur mit menschlicher Überprüfung. Mit Phemex bist du mit den Kryptomärkten verbunden, egal wo du bist. Lade dir noch heute die Phemex-App herunter und genieße rund um die Uhr den Zugang zu dynamischen Marktdaten für Bitcoin und andere Kryptos.

