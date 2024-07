Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Nach einem schwachen Monat Juni währt die Hoffnung, dass die zweite Jahreshälfte endlich wieder mehr Momentum zu Altcoins bringt. Auch neue Kryptowährungen wie Pepe Unchained profitieren dann von einer steigenden Risikobereitschaft der Anleger.

Der diesjährige Bullenmarkt wurde in der ersten Jahreshälfte zuvorderst von Bitcoin angetrieben. Altcoins werten übergeordnet gegen Bitcoin ab. Dennoch könnte die Marktdominanz bei Bitcoin ein lokales Verlaufshoch erreicht haben. Historisch kommt es im Anschluss zu einer Altcoin-Saison, die von einer steigenden Risikoaffinität im Markt gekennzeichnet ist.

Dann werfen Anleger auch einen genaueren Blick auf neue Kryptowährungen. Die folgenden fünf neuen Coins könnten sich für eine eigenständige Due Diligence im Juli 2024 anbieten:

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained (PEPU) hat im Presale innerhalb weniger Tage fast 2 Millionen US-Dollar gesammelt. Das Projekt kombiniert die beliebten Pepe-Memes mit einer eigenen Layer-2-Blockchain auf Ethereum. Diese innovative Technologie ermöglicht schnellere und kostengünstigere Transaktionen, was PEPU von herkömmlichen Memecoins abhebt. Die Layer-2-Lösung bietet nach eigener Aussage ferner eine um das Hundertfache höhere Kapazität als Ethereum. Niedrige Transaktionsgebühren und sofortige Transfers sind laut Team ebenfalls integriert.

Pepe Unchained positioniert sich somit als eine Art verbesserte Version des ursprünglichen Pepe-Coins. Das Projekt ist nicht nur ein einfacher Token, sondern dieser möchte ein ganzes Memecoin-Ökosystem aufbauen. Ein dedizierter Blockchain-Explorer ermöglicht es, alle Transaktionen auf der Pepe Unchained Layer-2 zu überwachen.

Investoren profitieren im Presale von attraktiven Staking-Belohnungen, die derzeit im hohen dreistelligen Bereich liegen. Die Kombination aus technologischem Fortschritt und kulturellem Meme Appeal könnte PEPU zu einem spannenden Altcoin im Juli 2024 machen.

PlayDoge (PLAY)

PlayDoge ist derweil ein neuer Gaming Coin, der im Presale über 5 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Das Projekt kombiniert nostalgische Tamagotchi-Erlebnisse mit einem modernen Play-to-Earn-Konzept, was es bei Investoren sehr beliebt macht. Der Preis der PLAY Token wird regelmäßig angehoben, wodurch frühe Investoren bereits im Vorverkauf Gewinne erzielen können.

Die Verbindung von Gaming und Memes bleibt auch 2024 attraktiv, da Memecoins oft viral gehen und Gaming großes Potenzial für Massenadoption bietet. PlayDoge nutzt diese Synergien, um ein P2E-Spiel im Meme-Stil zu entwickeln, das nostalgische und moderne Blockchain-Elemente vereint.

Spieler können ihre digitalen Haustiere pflegen und durch 2D-Minispiele Kryptowährungen verdienen. PlayDoge integriert hochauflösende Pixelgrafiken, intuitive Touchscreen-Steuerung und Blockchain-Sicherheit, um ein interaktives Spielerlebnis zu bieten.

Der Presale von PlayDoge bietet durch die strategische Preisgestaltung Gewinne für frühe Investoren. Zudem können Anleger PLAY-Token auf Ethereum und BNB staken.

Shiba Shootout (SHOOTOUT)

ShibaShootout positioniert sich im kürzlich gestarteten Presale als weitaus mehr als ein Memecoin. Bei SHOOTOUT handelt es sich um ein innovatives, gemeinschaftsorientiertes Projekt, das Kreativität, Wettbewerb und Zusammenhalt in einem Wild-West-Thema vereint. Vor diesem Hintergrund bietet ShibaShootout eine immersive Erfahrung für Krypto-Fans.

Das Projekt zeichnet sich durch verschiedene Funktionen aus. Das “Posse Rewards”-Programm soll es den Nutzern ermöglichen, Freunde in die ShibaShootout Community einzuladen und dabei sowohl für den Einladenden als auch für das neue Mitglied Belohnungen in Form von ShibaShootout Token zu erhalten. In den “Token Governance Roundups” können Token-Inhaber über wichtige Projektentscheidungen abstimmen und so aktiv an der Entwicklung des Projekts teilnehmen. Zusätzlich gibt es das “Lucky Lasso Lottery”-System, bei dem Nutzer Lose kaufen können, um große Kryptopreise zu gewinnen. Ein Teil der Erlöse aus der Lotterie fließt in wohltätige Zwecke. Die “Savings Saddlebags” ermöglichen es Nutzern, einen Teil ihrer Tokens zu sparen und dabei zusätzliche Belohnungen zu verdienen. Mit dem “Cactus Staking”-Mechanismus können Nutzer ihre Tokens staken und im Laufe der Zeit mehr Tokens ansammeln. Insoweit soll der Memecoin zahlreiche Funktionen umfassen.

Base Dawgz (DAWGZ)

Base Dawgz (DAWGZ) hat als neuer Memecoin in weniger als einem Monat über 2,25 Millionen Dollar eingesammelt. Ein Schlüssel zum Erfolg von Base Dawgz ist die Multi-Chain-Verfügbarkeit. Der DAWGZ-Token wird auf der Base-Chain geprägt, kann aber auch über Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche gehandelt werden. Diese Vielseitigkeit erhöht die Liquidität und erleichtert den Handel. Die Stärke der Layer-2-Base-Chain, die zunehmend Solana als bevorzugte Plattform für Memecoins ablöst, macht das Trading besonders attraktiv.

Base Dawgz fördert den Aufbau der eigenen Community durch ein Belohnungsprogramm, bei dem Mitglieder Punkte für das Teilen von Inhalten in sozialen Medien erhalten, die gegen DAWGZ Token eingetauscht werden können. Diese Strategie hat zu einem schnellen Anstieg der Followerzahl geführt. Zusätzlich plant das Projekt die baldige Einführung von Staking-Funktionen, wodurch Anleger zusätzliches passives Einkommen generieren können. Base Dawgz könnte für Memecoin Fans im Juli 2024 eine spannende Wahl sein.

WienerAI (WAI)

WienerAI (WAI) hat in seinem Presale Anfang Juli schon fast 7 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Projekt kombiniert das Meme-Branding mit fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz (KI) und hat eine wachsende Community von über 25.000 Followern auf Plattformen wie Twitter und Telegram gewonnen. Diese Verbindung zweier populärer Trends – Memecoins und KI-Token – weckt Interesse.

Im Mittelpunkt des Projekts steht ein KI-gestützter Trading-Bot, der den Krypto-Handel effizienter machen soll. Der Bot nutzt fortschrittliche Algorithmen, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und bietet Nutzern fundierte Analysen mitsamt einer Begründung. Zusätzlich bietet WienerAI Staking-Möglichkeiten auf der Ethereum-Blockchain. Der hohe Anteil gestakter Tokens – über 60 des gesamten Angebots – begrenzt das verfügbare handelbare Angebot nach dem Börsenstart.

Da bei neuen Kryptowährungen natürlich Chancen und Risiken gleichermaßen steigen, sollte einem Investment stets eine umfassende Due Diligence vorgelagert sein.

