Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Bis dato gehörten Memecoins im Jahr 2024 zu den erfolgreichsten Kryptowährungen. Pepe Unchained setzt nun mit einem Raising Capital von mehr als 12 Millionen US-Dollar ein beachtliches Statement für einen neuen Coin, der sich in einem umkämpften Marktsegment behaupten möchte.

Offenbar interessieren sich Anleger für die Kombination aus Memecoin und Ethereum-Layer-2. Denn nutzlose Memecoins gibt es mittlerweile en masse – deshalb kombinieren immer mehr Entwickler einen konkreten Anwendungszweck mit einem viralen Meme-Branding.

Doch warum schreitet die Dynamik im Vorverkauf immer weiter voran? Was steckt hinter Pepe Unchained im Presale?

Bullische Saisonalität: Profitiert Pepe Unchained im Oktober 2024?

Die kommenden Monate könnten für Bitcoin und Altcoins ganz grundsätzlich wieder vielversprechend werden, da sich in dieser Zeit oft günstige Marktbedingungen entwickelt haben. Insbesondere der September gilt als Trendwende, da viele Anleger ihre Portfolios für das nächste Quartal neu ausrichten. Während im September historisch jedoch noch Rücksetzer indiziert sind, kommt es im Oktober und November oftmals zu einer Erholung im breiten Markt.

In solchen Phasen gewinnen Kryptowährungen häufig an Wert, insbesondere Altcoins können von einem allgemeinen Aufschwung profitieren. Wenn der Markt bullischer wird, steigt die Risikobereitschaft der Anleger. Dann wiederum fließt mehr Kapital zu neuen Coins.

Doch eine neue Altcoin-Rallye blieb bis dahin aus – hier setzt Pepe Unchained (PEPU) auf ein Comeback für Altcoins und neue Stärke im Ethereum-Ökosystem.

Für einen erfolgreichen Presale ist es ferner entscheidend, die Bekanntheit zu steigern und mehr Nachfrage zu generieren. Ein wachsendes Interesse sorgt für Vertrauen bei Investoren und erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Markteinführung. Auch umfassendes YouTube-Coverage ist dabei vorteilhaft, da es eine breite, engagierte Zielgruppe anspricht und die Sichtbarkeit erhöht. So haben sich die Analysten von Coincierge bereits im folgenden Video mit PEPU beschäftigt.

Pepe Unchained: Layer-2 für Memecoins

Pepe Unchained hat sich als Weiterentwicklung des ursprünglichen Pepe-Coins positioniert und setzt dabei auf innovative Technologien, um sich von anderen Memecoins abzuheben. Im Mittelpunkt steht die Implementierung einer Layer-2-Lösung, die sowohl schnellere als auch kostengünstigere Transaktionen ermöglicht. Diese technologische Neuerung soll den Coin wettbewerbsfähiger machen und seine Attraktivität für Investoren steigern.

Traditionelle Ethereum-basierte Memecoins, wie der ursprüngliche Pepe Coin (ERC-20), haben oft mit hohen Gas-Fees und langsamen Prozessen zu kämpfen. Pepe Unchained adressiert nun also genau diese Schwachstellen durch die Nutzung einer Layer-2-Infrastruktur, die für eine bessere Performance sorgt.

Ferner umfasst die L2 Pepe Unchained einen eigenen Blockchain-Explorer, der alle Transaktionen auf der Layer-2-Plattform transparent abbildet. Dies soll das Vertrauen der Investoren stärken – natürlich gehört zu einer modernen Blockchain auch ein solcher Explorer.

Die Symbiose aus dem beliebten Meme-Branding und der modernen Layer-2-Technologie soll laut dem Team von Pepe Unchained das Projekt zu Wachstum befähigen.

PEPU kaufen und für bis zu 167 % APY staken

Anleger können PEPU immer noch im Vorverkauf erwerben. Kontinuierliche Preiserhöhungen im Presale sind zugleich attraktiv, da sie potenzielle Buchgewinne vor dem Handelsstart ermöglichen. Dies kann die Rendite für frühe Investoren steigern und gleichzeitig als Puffer gegen Volatilität beim Handelsstart dienen.

So steigt kontinuierlich der Preis für PEPU an. Ferner ist es direkt nach dem Kauf möglich, die PEPU Token zu staken. Aktuell beträgt die Staking-Rendite laut eigenen Angaben 167 Prozent APY, was monatlich zweistellige Renditen bedeuten würde.

Der Kauf ist nach einer eigenständigen Due Diligence über die Website möglich. Hier verbinden Anleger einfach ihr Wallet und tauschen dann ETH/USDT/BNB gegen PEPU. Alternativ ist die Zahlung mit einer Kreditkarte möglich.

