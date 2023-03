Vom 20. bis zum 24. März ist es wieder so weit: In Paris findet die Blockchain Week 2023 statt. Das sind die Speaker und Themen.

Die Paris Blockchain Week, die führende internationale Konferenz für Fachleute im Bereich Blockchain und Web3, wird vom 20. bis 24. März 2023 im Carrousel du Louvre im Herzen des historischen Palastes und größten Museums der Welt in Paris stattfinden. Die vierte Ausgabe der Paris Blockchain Week ist Europas größte Blockchain-Veranstaltung, die folgende Themen abdeckt: dezentralisiertes Finanzwesen, NFTs, Web3 und Metaverse, mit mehr als 10.000 Teilnehmern aus der ganzen Welt, die sich austauschen, lernen und Geschäfte an einem der berühmtesten Orte der Welt in der französischen Hauptstadt tätigen können.

Zu den Top-Sprechern und Unterstützern der Paris Blockchain Week 2023 gehören Jean-Noël Barrot, französischer Minister für digitalen Wandel und Telekommunikation, Stephane Kasriel von Meta, Nicolas Julia von Sorare, Steve Huffman von Reddit, Sébustien Borget von The Sandbox, Ira Auerbach von der Nasdaq, Brad Garlinghouse von Ripple und viele mehr.

Paris Blockchain Week: Die Infos

Der Blockchain Week Summit und die Web3XP (ehemals Paris NFT Day) sind die beiden wichtigsten Veranstaltungen der Woche. Das zweitägige Gipfeltreffen befasst sich mit den neuesten Entwicklungen in der Blockchain-Technologie und ihren potenziellen Anwendungen in einer Reihe von Branchen.

Die wichtigsten Themen auf der Tagesordnung sind:

● Tech Builders

● Public Policy

● Blockchain für Unternehmen

● Open Finance

