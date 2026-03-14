Eine Partnerschaft mit Mastercard treibt den TRON-Kurs an. Doch wie nachhaltig ist der Kursanstieg? Alle Infos in der Analyse.

Unter den zehn wertvollsten Kryptowährungen geht TRON am heutigen Handelstag als eindeutiger Sieger hervor. Während die Kurse der Konkurrenz aufgrund der angespannten Lage im Nahen Osten teils ordentlich Federn lassen mussten, notiert TRX klar im Plus.

Ursächlich für den Anstieg dürfte eine Partnerschaft mit Mastercard sein, die die TRON Foundation kürzlich auf X bekanntgab. Das Krypto-Netzwerk tritt dem Crypto Partner Programm des Zahlungsriesen bei. Darüber forciert Mastercard die Integration digitaler Assets. Ob diese Partnerschaft zwangsläufig auch den TRX-Kurs weiter gen Norden forciert, zeigt diese Analyse.

TRON Struktur & Kursbild

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,2928 USD (Tief) und 0,2973 USD (Hoch) basierend auf den letzten sechs 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,2972 USD und damit rund 2,62% über dem Schlusskurs des Vortags (0,2896 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 28.147.337.507 USD und ordnet den Coin im Krypto-Jahr 2026 weiterhin als bedeutenden Wert ein.

Der Kurs notiert deutlich über dem EMA-20 (0,2913 USD), und die kurzfristige Sequenz aus höheren Hochs und höheren Tiefs signalisiert steigende Kaufdynamik. Nahe Unterstützungen liegen beim EMA-20/0,2913 USD und bei 0,2880 USD (letzte Pullback-Zone), Widerstände bei 0,2973 USD (tägliches Hoch) und psychologisch bei 0,3000 USD. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, ist die Marktlage kurzfristig bullish.

TRX Momentum-Check

Der RSI liegt bei 63,2 und befindet sich im bullischen, aber noch nicht überkauften Bereich. Das MACD-Histogramm zeigt beschleunigte, positive Bars, was den Aufwärtsdruck in den letzten Stunden bestätigt.

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Volatilität & Risiko TRX

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell etwa 0,00968 USD, gemessen als Differenz Ober- zu Unterband. Das deutet auf erhöhte, aber noch kontrollierbare Schwankungen; die Marktphase ist eine kurzzeitige Konsolidierung mit leicht ansteigender Volatilität.

Kurzfristige Prognose TRON Fazit

Kurzfristig bleibt die Prognose für TRON am 14.03.2026 bullish bei kontrolliertem Risiko. Wesentliche Unterstützungen: 0,2913 USD (EMA-20) und 0,2880 USD; Widerstände: 0,2973 USD und 0,3000 USD. Ein stabiler Schlusskurs über 0,3000 USD würde das bullishe Szenario bestätigen und Raum bis 0,3300 USD eröffnen, während ein Bruch unter 0,2913 USD kurzfristig den Druck erhöht und Kursziele im Bereich 0,2600–0,2890 USD wahrscheinlicher macht. Anleger sollten die Entwicklung der Volumina und die Fibonacci-Position (0,28599 USD) parallel zur Blockchain-Newslage beobachten.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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