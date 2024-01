OKX (ehemals Okex) ist eine Krypto-Börse, die nicht nur das Spot-Trading von Bitcoin und Co. anbietet, sondern auch Derivatehandel unterstützt. Auch der Einsatz von Trading-Bots sowie diverse DeFi-Anwendungen (Borrowing, Lending) ist möglich.

Darüber hinaus können Nutzer an Earn-Programmen teilnehmen, wozu sie auch den hauseigenen Börsen-Token OKB einsetzen können. Nicht nur dort, sondern im gesamten Ökosystem der Börse spielt die Kryptowährung eine wichtige Rolle.

Die Grundlagen des OKX-Tokens

Der OKX-Token ist ein Utility Token, der auf der Ethereum Blockchain basiert. Wir haben es also mit einem ERC-20-Token zu tun, der die technologischen Grundlagen der Ethereum Blockchain nutzt, ohne eine eigene Blockchain betreiben zu müssen. Eine der wichtigsten Funktionen des OKX-Tokens ist die Möglichkeit, Handelsgebührenrabatte zu erhalten. Benutzer, die den OKX-Token für Transaktionen verwenden, können von reduzierten Handelsgebühren profitieren.

Teilnahme an Plattformentscheidungen und Burn-Mechanismus

Ferner wird der Token zur Unterstützung des Konsensmechanismus Proof of Stake eingesetzt. Wer ihn also hält, kann ihn optional im Protokoll hinterlegen und dafür Belohnungen erhalten. Zudem kann man den OKB-Token für Governance-Zwecke einsetzen und damit an Entscheidungen im Netzwerk teilnehmen. Damit reicht der Token über seine Grundfunktion als Utility Token hinaus und reicht bis in die Governance hinein.

Auch für die Tokenomics hat sich das OKX-Team etwas ausgedacht. So finden regelmäßige Tokenburns statt, um den Token-Gesamtbestand zu verringern. Somit wird theoretisch bei steigender Nutzung einen Anstieg im OKB-Kurs hervorgerufen.

Die OKX-Plattform belohnt ihre Token-Inhaber darüber hinaus durch verschiedene Anreizprogramme. Diese Belohnungen können in Form von zusätzlichen Token, exklusiven Airdrops oder anderen Vergünstigungen erfolgen. Die Teilnahme am OKX-Ökosystems soll somit für die Nutzer attraktiver werden.

OKB-Kursverlauf

Die gute Einbindung in das gesamte Ökosystem sowie die Tokenomics, vor allem der integrierte Burn-Mechanismus, scheint so weit aufzugehen. Denn seit dem Launch im Jahr 2018 konnte der OKB-Kurs sich über ein stetes Wachstum freuen. So konnte der Kurs innerhalb von knapp fünf Jahren von unter einem US-Dollar auf sein Allzeithoch von 64,92 US-Dollar am 14. November 2023 steigen.

Fazit zum Börsen-Token

Wer seine Kryptowährung ohnehin auf der OKX-Börse handelt, wird höchstwahrscheinlich nichts dabei falsch machen, auch gleich den Börseneigenen Token in der digitalen Brieftasche zu halten. Allein für das Senken der Gebühren dürfte sich das schon auszahlen.

Was man jedoch anmerken muss: Außerhalb des OKX-Ökosystems ist der Nutzen der Kryptowährung relativ eingeschränkt.