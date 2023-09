Mit dem Blockchain-Bildungsinstitut, der Sondershausen & Haag Consulting GmbH, teilt Florian Sondershausen seine Expertise und hilft Menschen dabei, die Chancen der Digitalisierung zu ergreifen. Dadurch, dass Florian und die Analysten bereits seit 8 Jahren im Kapitalmarkt aktiv sind, testete man die verschiedensten Strategien und stellt sie dir nun optimiert und angepasst zur Verfügung. So erlernst du eine auf dich allein abgestimmte, individuelle Investmentstrategie.

Durch ein Team von mittlerweile 18 Mitarbeitern glänzt das Institut auch in Krisenzeiten, denn hier wirst du in jeder Marktphase unterstützt. Auf diese Weise hast du 7 Tage die Woche Zugang zu Analysten und Betreuern, die dir im schnelllebigen Kryptomarkt mit Rat und Tat beiseite stehen. Darüber hinaus hilft dir das Team durch persönlichen 1:1 Beratungen. So wirst du bei dem Erreichen deiner individuellen Wünsche, Ziele und Erwartungen unterstützt.

Neben diesen Angeboten bietet dir das Blockchain-Bildungsinstitut Live-Trading-Sessions. Hier wird detailliert erklärt, warum Trades durchgeführt werden und welche Situationen du besser meidest. So lernst du live und aktiv das Handwerk und sammelst die Erfahrung, selbstständig und eigenverantwortlich hinter Trades und Entscheidungen im Markthandel zu agieren.

Um die Integrität des Instituts zu untermauern, veröffentlicht man auf den sozialen Kanälen des Bildungsinstituts regelmäßige Ergebnisse von Schülern, Tradern, Analysten und Coaches. So wirst du bestmöglich auf dem Weg zum langfristig erfolgreichen Trader unterstützt.

Wenn das nicht genug ist, dann findet einmal im Quartal eine Wochenendveranstaltung statt, in welcher die letzten 12 Wochen rekapituliert werden und man sich näher kennenlernt. So stehen Florian Sonderhausen und sein Team den Schülern stets mit Rat und Tat zur Seite. Wenn ein Schüler individuelle Probleme bei der Umsetzung von Strategien hat oder an anderen Fronten nicht weiterkommt, wird alles getan, dass sich das ins Positive ändert. Dabei stehen ihnen individuelle Partner mit wöchentlichen Telefonaten und dem Führen eines gemeinsamen Journals zur Seite.

Vertraue auf die offiziellen TÜV- und DQN-Siegel des Instituts

In einer Branche, die vor Scams und Betrügern nur so strotzt, sticht Florian Sondershausen heraus. Als GmbH mit Firmensitz in Koblenz unterliegt sein Blockchain-Bildungsinstitut (Sondershausen & Haag Consulting GmbH) der deutschen Aufsichtspflicht und ist somit zu vollkommener Transparenz verpflichtet. Darauf können die Schüler jederzeit vertrauen.

Gut durchdachte Arbeitsabläufe tragen dabei entscheidend zur Qualität des Instituts bei. Jeder Schüler tritt mit individuellen Anforderungen bei, denen Florian Sondershausen und sein Team gerecht werden müssen. Dazu fühlt man sich verpflichtet, wenn es um die finanzielle Lage eines Individuums geht.

Deshalb unterliegt das Unternehmen im Sinne der transparenten Unternehmensphilosophie jährlichen TÜV-Prüfungen. Im Rahmen dieser werden die durchdachten Arbeitsläufe auf die Probe gestellt. So wird sichergestellt, dass die Mitglieder das ganze Jahr über eine gleichbleibende Produktqualität (Beratung, Analysen, Gruppen-Calls und 1:1 Beratungen) erwarten können.

Und das ist nicht alles, dann darüber hinaus verfügt das Institut über das DQN-Siegel 1001 und 1002. So zertifiziert man die Qualität im Umgang mit Schülern und den Prozessen des Instituts. Wie wird mit den Leuten umgegangen? Wie ist der Aufnahmeprozess? Erhält jeder die gleichen Informationen? All diese Fragen werden durch die DQN-Siegel beantwortet.

Die DQN 1001 ist dabei der erste Standard, der die Qualität von Online-Coaching-Programmen zertifiziert. Die DQN 1002 versichert die Qualität des Verkaufs- und Beratungsprozesses. Das hilft Florian Sondershausen und seinem Team ganz im Sinne der Unternehmensphilosophie (Klarheit, Transparenz und Vertrauen), mit der Community zu kommunizieren.

Über Florian Sondershausen und das Blockchain-Bildungsinstitut

Florian hat sich zum Ziel gesetzt, so viele Menschen wie nur möglich auf dem Weg in die finanzielle Freiheit zu begleiten und ihnen die Chancen der Digitalisierung zu vermitteln. Dabei handelte er bereits im Alter von 13 Jahren mit Sammelkarten im Internet und entdeckte zeitnah das Forex-Trading und die Devisenmärkte für sich.

Hier lernte er die Skills, die er im Jahre 2014 auf den Kryptomarkt anwenden konnte. Damals wurde er von den Möglichkeiten der Blockchain-Technologie fasziniert und lernte gleichzeitig seinen Geschäftspartner Christian kennen. Zusammen bereisten sie die Krypto-Hochburgen dieser Welt und lernten, dass der Krypto-Markt ebenso viele Risiken wie Vorteile mit sich bringt.

Mit wachsendem Interesse am Kryptomarkt häuften sich auch immer mehr Anfragen und der Wunsch nach Hilfe von Freunden und Bekannten. Dieser Andrang wurde irgendwann zu groß – und die Idee für das Blockchain-Bildungsinstitut war geboren. So entstand das erste und bis dato einzige TÜV-geprüfte Bildungsinstitut zum Thema Blockchain Handel in Deutschland.

Heute verfügt das Institut hinter dem 31-Jährigen über mehr als 18 Mitarbeiter und eine starke Blockchain-Community. Tausende von Menschen arbeiten mit Florian Sondershausen täglich daran, ihre finanzielle Freiheit zu realisieren und die Kryptomärkte sowie die Digitalisierung zu meistern. Werde auch du Teil der Community!

