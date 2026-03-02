XRP im Gesamtwert von 650 Millionen US-Dollar flossen an den Handelsplatz Binance. Steht die Kryptowährung vor einer neuen Verkaufswelle?

Nach der Eskalation im Nahen Osten scheinen XRP-Anleger sich auf weitere Abverkäufe einzustellen. Das zumindest zeigen aktuelle Funding-Daten. Demnach flossen in den letzten Tagen rund 652 Millionen US-Dollar auf die Krypto-Börse Binance. Für Krypto-Analyst Darkfost ein klares Signal: “Entweder wollen Investoren ihre Bestände verkaufen oder näher an die Börse bringen”. Ob es sich dabei nur um eine kurzfristige Panikreaktion infolge der geopolitischen Eskalation handelt, oder sich ein neuer Sturm über XRP zusammenbraut – jetzt in der Kursanalyse.

XRP Struktur & Kurs

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der XRP-Kurs zwischen 1,3807 USD (High) und 1,3379 USD (Low). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,3532 USD und damit leicht unter dem Vortagsniveau von 1,3762 USD (−1,67 %). Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit ca. 82 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA‑20 (1,3676 USD) und zeigt eine Abfolge fallender Hochs (1,3807 → 1,3752 → 1,3555 USD) sowie fallender Tiefs (1,3511 → 1,3379 → 1,3384 USD), was kurzfristige Schwäche signalisiert. Direkte Unterstützung liegt bei 1,3379 USD; ein stärkerer Support ergibt sich am Bollinger-Unterband bei 1,2993 USD. Widerstände sind der EMA‑20 bei 1,3676 USD und das kurzfristige Hoch bei 1,3807 USD; damit bleibt die Lage kurzfristig leicht bärisch.

Momentum-Blick XRP

Der RSI liegt bei ca. 43,20 und signalisiert relative Schwäche unter der 50er-Marke. Das Histogramm zeigt eine Kontraktion der Abwärtsbeschleunigung, was auf eine mögliche kurzzeitige Stabilisierung hindeutet.

Volatilität & Risiko XRP

Die aktuelle Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,1237 USD (Upper 1,4231 / Lower 1,2993 USD). Das weist auf niedrige bis moderate Schwankungen hin; der Markt bleibt in einer Konsolidierungs- bzw. Korrekturphase mit erhöhter Umkehrwahrscheinlichkeit, solange der Kurs unter dem EMA‑20 notiert.

Kurzfristige Prognose & Fazit XRP

Kurzfristig bleibt die Prognose für XRP am 02.03.2026 leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen: 1,3379 USD (aktuelles Low) und 1,2993 USD (Bollinger-Unterband); wichtige Widerstände: EMA‑20 bei 1,3676 USD und das lokale Hoch bei 1,3807 USD. Ein Ausbruch über 1,3807 USD mit Volumenzuwachs würde kurzfristig bullische Entspannung bringen, während ein Schlusskurs unter 1,2993 USD weitere Abgaben und erhöhte Volatilität auslösen dürfte.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

