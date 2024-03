Der Layer-2-Sektor Ethereums setzt sein exponentielles Wachstum unablässig fort. So kletterte das TVL aller Layer-2-Netzwerke im Februar erstmals über die 35 Milliarden US-Dollar Marke und erreichte damit ein neues Rekordhoch. Als Nächstes dürfte der Sektor somit die 40 Milliarden US-Dollar ins Visier nehmen. Bei weiterhin günstigen Bedingungen am Krypto-Markt ist von anhaltendem Wachstum in dieser Hinsicht zu rechnen, da immer mehr Investoren nach günstigeren Alternativen zur ETH Mainchain suchen.

Insbesondere da Projekte wie Altlayer es nunmehr ermöglichen, neue L2-Chains kostengünstig und einfach zu lancieren. Ethereums Dencun Upgrade dürfte für Entwickler zahlreicher DeFi-Plattformen zudem die Attraktivität steigern, ihr Produkt auf den L2s, statt auf alternativen Layer-1-Netzwerken wie Solana, Avalanche oder Sui zu starten.

Ethereum skaliert immer schneller

Parallel dazu hat der Skalierungsfaktor der ETH Mainchain neue Höhen erreicht, mit L2-Netzwerken, die jetzt über achtmal so viele Transaktionen abwickeln wie die Mainchain.

L2-Netzwerke wickeln immer mehr Transaktionen ab. Quelle: L2beat

Diese beeindruckende Steigerung der Transaktionskapazitäten unterstreicht Ethereums Rolle als führende Plattform für Smart Contracts und DeFi-Anwendungen und zeugt von einer wachsenden Nutzerakzeptanz.

Was man über den Layer-2-Sektor von Ethereum wissen sollte und wie es um die Kryptowährung generell steht, erfahrt ihr im neuen BTC-ECHO Ethereum Report.