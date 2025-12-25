App herunterladen
Markt im Wandel 

Die neue Krypto-Machtordnung 2026: Wer wirklich gewinnt – wer verliert?

Der Kryptomarkt wird institutioneller, regulierter und selektiver. Welche Akteure die Weichen stellen – und wer an Bedeutung verliert.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs87,987.00 $0.70 %
Bitcoin-Münzen vor einem Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Krypto-Markt steht vor strukturellen Veränderungen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie Macht im Kryptomarkt sich verlagert
  • Warum Altcoins ohne konkreten Use Case unter Druck geraten
  • Welche großen Institutionen die Weichen für den neuen Kryptomarkt stellen

Der Krypto-Markt hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Er ist größer, professioneller und regulatorisch eingebetteter geworden. Doch diese Entwicklung markiert nicht das Ende eines Zyklus, sondern den Übergang in eine neue Phase. Was sich jetzt schon abzeichnet, dürfte sich im Krypto-Markt weiter verfestigen: eine neue Machtordnung. Sie wird weniger von technologischen Durchbrüchen oder Narrativen geprägt sein, sondern von der Kontrolle über drei zentrale Funktionen: Zugang zu Kapital, Abwicklung von Liquidität und Bereitstellung von Sicherheiten.

