Elon Musk ist der erste Billionär der Welt geworden. Könnte der Rekord auch Dogecoin zusätzlichen Rückenwind verschaffen?

Nach dem SpaceX-IPO: Startet jetzt die Dogecoin-Rallye?

Nach dem SpaceX-IPO: Startet jetzt die Dogecoin-Rallye?

Am vergangenen Freitag fand der größte Börsengang der Geschichte statt. SpaceX feierte sein Debüt an der Börse und machte Elon Musk zum ersten Billionär der Welt. Die Aktie startete bei 135 US-Dollar und notiert aktuell bei 192,50 US-Dollar, womit sie seit dem Handelsstart deutlich zulegen konnte. Nach Marktkapitalisierung zählt das Raumfahrtunternehmen inzwischen zu den sechs wertvollsten Konzernen weltweit.

Für den Krypto-Markt könnte die Entwicklung ebenfalls von Bedeutung sein. Elon Musk gilt seit Jahren als prominenter Unterstützer von Dogecoin und sorgte in der Vergangenheit mehrfach für starke Kursbewegungen. Mit dem erfolgreichen Börsendebüt von SpaceX rückt auch seine Verbindung zum Memecoin wieder stärker in den Vordergrund. Kann der Rückenwind rund um Musk auch Dogecoin neuen Schwung verleihen?

Dogecoin Struktur & Trend

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen dem Hoch 0,09092 US-Dollar und dem Tief 0,08672 US-Dollar (letzte 3–5 Kerzen). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,0887 US-Dollar und damit leicht unter dem Vortagswert von 0,08971 US-Dollar (−1,13%). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell etwa 13,72 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert knapp über dem EMA‑20 (0,08797 US-Dollar) und bildet kurzfristig höhere Tiefs und höhere Hochs. Unterstützung liegt bei 0,0867 US-Dollar (Tief 04:00), weitere Zone bei rund 0,0840 US-Dollar; Widerstände bei 0,0909 US-Dollar und 0,0925 US-Dollar. Solange der Kurs über dem EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bullisch.

Momentum‑Check DOGE

Der RSI liegt bei 53,42, was eine neutrale bis leicht positive Momentumlage signalisiert. Die Histogramm‑Beschleunigung zeigt nachlassenden Abwärtsdruck und eine leichte Beschleunigung der Aufwärtsimpulse.

Die Bollinger‑Band‑Breite beträgt aktuell ca. 0,00419 US-Dollar. Das weist auf moderate, leicht rückläufige Volatilität hin; der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase nahe der oberen Bandhälfte.

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Kurzfristige Prognose und Fazit Dogecoin

Kurzfristige Prognose: neutral bis leicht bullisch, gestützt durch den Schlusskurs über dem EMA‑20, aber ohne klaren Breakout. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,0867 US-Dollar und 0,0840 US-Dollar; Widerstände bei 0,0909 US-Dollar und 0,0925 US-Dollar. Ein nachhaltiger Tagesschluss über 0,0925 US-Dollar würde das bullishe Szenario aktivieren, während ein Bruch unter 0,0860 US-Dollar das Risiko eines Rücklaufs zur Fibonacci‑Zone bei 0,0777 US-Dollar erhöht.

Bullisches Szenario

Im bullischen Szenario liegt das Kursziel zwischen 0,092 und 0,105 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario beträgt 25 Prozent. Ausgelöst wird es durch einen Tagesschlusskurs über 0,0925 US-Dollar, einen RSI-Anstieg über 60 sowie steigendes Handelsvolumen beim Ausbruch.

Bärisches Szenario

Im bärischen Szenario liegt das Kursziel zwischen 0,077 und 0,065 US-Dollar. Dieses Szenario tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent ein. Die Triggerpunkte sind ein Schlusskurs unter 0,0860 US-Dollar, ein RSI unter 45 sowie ein deutlicher Bruch der EMA-20-Linie.