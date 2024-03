Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die ersten Monate des Jahres stehen ganz im Zeichen eines neuen Memecoin-Hypes. Die Kurse von Kryptowährungen wie Pepe oder dogwifhat kannten in den vergangenen Wochen kein Halten mehr und sind um mehrere hunderte Prozent gestiegen. Auch die schon länger etablierten Memecoins wie Dogecoin und Shiba Inu zeigten sich bullisch und haben ihren Status als Top 20 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung untermauert.

Das neue Projekt Dogecoin20 will an den Erfolg des erfolgreichsten Memecoins aller Zeiten anknüpfen. Dogecoin20 ist aber keine bloße Kopie des Dogecoins, sondern bietet eigene Vorzüge, die den Kauf für Anleger interessant machen. Hierzu zählen Merkmale wie Staking-Rewards oder ein begrenztes Token-Angebot, wodurch Begehrlichkeiten geweckt werden sollen.

Dogecoin20 startet zum besten Zeitpunkt

Dabei findet der Presale von Dogecoin20 zu einem sehr günstigen Zeitpunkt statt. Die Stimmung am Kryptomarkt ist dank Bitcoin-ETF und neuem Allzeithoch euphorisch wie lange nicht und insbesondere Memecoins bringen Investoren derzeit enorme Renditen. In Aussicht auf überdurchschnittliche Gewinne sind viele Anleger dazu bereit, die höheren Risiken der volatilen Memecoins in Kauf zu nehmen.

Kapitalrotationen lassen sich in diesen Zeiten häufig beobachten. Die mit bekannten Kryptowährungen erzielten Profite werden in neue Memecoin-Projekte reinvestiert, um vom viralen Hype zu profitieren. Dies lässt sich auch bei Dogecoin20 feststellen. In weniger als fünf Tagen konnte der vielversprechende Memecoin bereits mehr als 3 Millionen US-Dollar im Presale des nativen DOGE20 Tokens einsammeln.

Dogecoin20: Mehr als ein Dogecoin-Klon

Optisch erinnert das Erscheinungsbild der neuen Kryptowährung stark an das Vorbild und natürlich unterstreicht auch die Namenswahl die gewünschte Nähe zum Dogecoin. Dogecoin20 möchte davon profitieren, dass Anleger gerne in Dinge investieren, die ihnen bekannt vorkommen und nicht zu exotisch wirken. Deshalb kokettiert Dogecoin20 ganz bewusst mit dem Image des Dogecoin-Klons.

Doch nur auf der Erfolgswelle mitreiten möchte die neue Kryptowährung nicht, sondern eigene Anreize schaffen, Dogecoin 20 im Presale zu kaufen. So setzt Dogecoin20 auf der Ethereum-Blockchain auf, um eine effiziente und ökologisch nachhaltige Lösung zu schaffen. Diese technologische Grundlage ermöglicht es, den Energieverbrauch zu reduzieren und zugleich die Sicherheit und Geschwindigkeit von Transaktionen zu erhöhen.

Passives Einkommen mit Staking erzielen

Ein besonderer Fokus liegt zudem auf den Vorteilen des Proof-of-Stake-Verfahrens. Dafür hat Dogecoin20 ein eigenes Stake-to-Earn-Programm entwickelt, das es Investoren ermöglicht, durch das Staking ihrer Token passive Einnahmen zu erzielen. Dies zahlt auch auf die langfristige Bindung von Anlegern an das Projekt ein und fördert damit die Bildung einer schnell wachsenden Community.

Zum Start des Presales von Dogecoin20 liegt die Staking-Rendite laut offiziellem Dashboard bei 284 Prozent im Jahr. Natürlich ist das nur eine Momentaufnahme. Abhängig von der Zahl der Käufer, die ihre DOGE20 Token im Staking sperren, sinkt die Rendite.

Vom Team hinter dem Projekt heißt es: “Dogecoin20 beginnt seine Reise, indem es durch einen fairen und transparenten Vorverkauf gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Investoren sicherstellt. Ein Teil der während des Vorverkaufs eingenommenen Gelder wird für die Ausarbeitung einer professionellen und umfassenden Marketingstrategie verwendet. Diese Strategie wird den Grundstein für eine breitere Bekanntheit und Akzeptanz legen und so die Voraussetzungen für das zukünftige Wachstum des Tokens schaffen.”

DOGE20 nur begrenzt verfügbar

Zusätzlich gewinnt die neue Kryptowährung durch ihr begrenztes Angebot an Attraktivität für Anleger. Eine unbegrenzte Verfügbarkeit könnte zu einem Überangebot führen, was für das Kurswachstum von Dogecoin20 kontraproduktiv wäre. Dieser Inflationsgefahr wird jedoch entgegengetreten, indem die maximale Verfügbarkeit klar festgelegt ist. Die Knappheit des Angebotes könnte sich positiv auf die Kursentwicklung nach dem Presale und der Listung an Kryptobörsen auswirken. Hier haben Anleger also zusätzliche Renditechancen.

Jedoch gehen im Presale von Dogecoin20 nur 25 des Gesamtangebots in den freien Verkauf. Weitere 25 Prozent sind jeweils der Treasury und dem Marketing zugeordnet, um DOGE20 bekannter zu machen. Die Staking-Rewards belaufen sich zudem auf 15 Prozent aller Token, während 10 Prozent als Liquidität für einen preiseffizienten öffentlichen Handel sorgen sollen.

Dogecoin20 im Presale: Der Preis steigt bald

Dogecoin20 kann für Anleger, die den Hype um Pepe oder dogwifhaft verpasst haben, nun eine weitere Gelegenheit sein, vom starken Renditepotenzial der Memecoins zu profitieren und zugleich in den Genuss passiven Einkommens durch Staking zu kommen. Wer sich DOGE20 vor der nächsten Preiserhöhung im Presale sichern will, sollte allerdings nicht zu lange zögern. Schon in Kürze wird der Preis auf die nächste Stufe angehoben.

